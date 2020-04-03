連假Day2！北捷車廂「罕見VIP實況」...她超衝擊　網：都到花東墾丁啦

▲捷運難得冷清。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

今天是清明連假第二天，儘管疫情當頭，民眾仍把握假期出遊，墾丁、花東等地湧入大量觀光客，然而北捷車廂卻格外冷清，讓網友相當衝擊，鮮明對比也引發熱議。

女網友在爆廢公社發文，直呼「這個是第二天的台北捷運，平日也沒那麼少人啊，大家都去哪了，一個人可以坐三個位置。」從畫面中可見，車廂的確非常冷清，放眼望去只有零星乘客，而且彼此的間距也相當大。

請繼續往下閱讀...

對此，網友們紛紛回應，「躲在家裡」、「不都說沒事別出門了」、「都在墾丁」、「跑去花東了」、「宜蘭也很多」、「花蓮 南部 墾丁」、「台南昨晚夜市一堆人」、「都往墾丁跟花東跑了，昨天往台東的車流一路從早塞到晚」、「都去東部跟中南部玩了，4/19前又有機會暴增啦」、「連假到鄉下起義」。

▲大票旅客到墾丁遊玩。（圖／記者陳崑福翻攝）

說到這裡，墾丁大街2日晚上確實聚集大量人潮，當地居民看到很多「無罩」閒晃的人都心驚驚，也擔心這麼多人聚在一起會形成防疫破口，於是恆春警方派出警力在大街宣傳，提醒遊客們戴上口罩，並保持1公尺以上的社交距離。

另外，針對連假花東湧現旅遊人潮，不少人擔心淨土會破功。對此，林佳龍說，交通部主管觀光事務，支持大家在做好健康防護原則下，到景點走走，但提醒進出人群頻繁出入的地方要戴好口罩，「台灣花東地區、日月潭、阿里山、墾丁這些地方有很好風景，但民眾可以選擇適當期間，不用一定要擠在連假。」