確診實踐教授曾去宜蘭教會2小時！莊人祥：曾接觸3人都沒戴口罩

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

日前確診的案301為實踐兼任教師，他在3月初從美國返台的男子，回台4天就發病，在第4次就醫後，30日才確診為新冠肺炎。經過疫調，這名教授曾去宜蘭教會參觀2小時，期間接觸過3人，且過程中都沒有帶口罩。

有媒體詢問，該名確診教授在就醫前曾到宜蘭教會去參觀2小時，且過程中很長時間未戴口罩，同行的人也沒戴口罩，且還有人並未收到居家隔離通知，仍舊持續上班，是否會造成防疫破口？對此莊人祥回應，在疫調中發現他曾在教會接觸3人，因為此3人都有與該個案保持適當距離，因此確診過後有做過健康關懷一次。

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周志浩表示，一般而言接觸者不一定會列入居家隔離的對象，必須由接受過專業訓練的疫調人員來評估，若是接觸的人、接觸的時間、環境接觸者本身相互有保護措施有危險情況，才會列入居家隔離對象。

陳時中補充表示，若是有接觸個案卻沒被詢問到，有可能是疫調漏掉，可以請有疑慮的民眾撥打1922，與指揮中心做連繫讓疫調更完全。



實踐大學1名兼任老師上月30日確診新冠肺炎，由於該名老師發病24天才確診，引起社會關注。實踐大學主任秘書胡寶麟受訪時表示，該名老師目前到校上過8堂課，據了解每次授課時都有戴口罩，且均為自己開車，目前校方已經掌握該名老師動線，有接觸的9名學生與1位老師目前已經居家隔離。

胡寶麟表示，該名兼任老師每週二和五會到校上課，每週只有2堂，由於課程是採分組討論形式，因此有接觸的學生共有9位，另一名老師因為教學課程所以曾與兼任老師交談，因此也列為接觸者，「我們收到指揮中心通知後，就通知這10位師生從原本自主管理改為居家隔離。」

9名學生中有2名為住校生，胡寶麟表示由於學生住在外縣市，已請家人開車到校接人回家，其他學生也回到家居家隔離，宿舍也有做相關消毒。「我們原定清明連假要進行校園消毒，因為這件事，校方提早在上週日已經全面消毒，請家長和學生放心。」

為了不影響9名學生居家隔離期間的學習進度，胡寶麟表示，系上已經請老師與學生個別協調，可請老師上課時同學開直播，或老師將課程錄影上傳。