　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「哀悼日」西昌同為19名救火英雄默哀　山火目前未復燃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼西昌為山火罹難者致哀。（圖／取自中國青年報）

▲西昌為山火罹難者致哀。（圖／取自中國青年報）

記者陳政錄／綜合報導

為向新冠肺炎期間罹難者、醫護人員致意，中國大陸今天上午10時舉行全國哀悼。其中，由於四川省西昌市日前才發生恐怖山火，造成18名救火員、1名當地嚮導犧牲，以致當地於上午11時，於西昌市殯儀館續舉行19位英雄的追悼儀式，民眾並在街上默哀致意。

據了解，四川涼山州西昌市3月30日下午4點突然發生森林火災，火勢向瀘山景區方向迅速蔓延，而後，大量濃煙順風飄入西昌城區，逼近總人口超77萬的西昌市區。

▲▼四川省涼山州西昌突發森林大火。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲四川省涼山州西昌突發森林大火，一度危急市區。（圖／翻攝自澎湃新聞）

由於情況危急，當地立刻採取應急響應措施，調派超過2000名人力協助救火，不料3月31日凌晨1時許，寧南縣寧遠鎮專業撲火隊隊伍遭遇風向突變，造成18名撲火隊員和1名嚮導身亡，3名撲火隊員負傷。

這是時隔一年後，四川涼山再度發生重大的山火災難。直到4月1日，共3828名武警、森林消防、專業撲火隊員以及民兵，分4條線滅火，空中與地面聯合作業，於4月2日，經過68小時鏖戰，森林火災明火終於被撲滅。

經西昌市政府通報，4月2日晚至3日上午，2578名撲火人員和1架消防直升機繼續嚴防死守，分瀘山正面、正大酒莊後山、大營農場響水溝、經久、馬道、烏龜塘六個片區，對過火區域進行排查，清理剩餘煙點。

目前，山火六個片區均未發生復燃，已清理煙點677個。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
台北男「旅館隨機開門」！見房內全裸妹性侵　她嚇醒：你是誰
惡劣！韓國夫妻無視檢疫落跑「拒收罰單」　控台灣侵犯隱私：沒權
5歲弟「飆腳踏車」撞凹特斯拉…需要接受酒測？霧峰分局回應了
P!NK確診新冠肺炎！3歲兒也有症狀　捐3000萬給醫護
台中5歲童騎腳踏車「撞凹特斯拉」　車主開出佛心維修價！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港基本法30年　駱惠寧：反修例觸碰一國兩制底線「深層問題必須解決」

香港實驗「雙氧水消毒N95口罩」　袁國勇：方法可行「能重複使用」

「哀悼日」西昌同為19名救火英雄默哀　山火目前未復燃

美敦促「台灣成為WHA觀察員」　華春瑩：主權國家才能參加

中國4月將發射「武漢號」衛星　造「天基物聯網」覆蓋全球

影／陸全國默哀3分鐘「防空警報鳴響」　習近平率高官哀悼

湖北武漢增1本土病例！　陸單日新增19確診64例「無症狀」

天安門降半旗「悼念新冠肺炎死者」　民眾低頭默哀

解封添變數？武漢突宣佈要「強化封閉管理」：非必要儘量不出門

台捷駐處發「防疫聯合聲明」　國台辦：以疫謀獨不會得逞

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

香港基本法30年　駱惠寧：反修例觸碰一國兩制底線「深層問題必須解決」

香港實驗「雙氧水消毒N95口罩」　袁國勇：方法可行「能重複使用」

「哀悼日」西昌同為19名救火英雄默哀　山火目前未復燃

美敦促「台灣成為WHA觀察員」　華春瑩：主權國家才能參加

中國4月將發射「武漢號」衛星　造「天基物聯網」覆蓋全球

影／陸全國默哀3分鐘「防空警報鳴響」　習近平率高官哀悼

湖北武漢增1本土病例！　陸單日新增19確診64例「無症狀」

天安門降半旗「悼念新冠肺炎死者」　民眾低頭默哀

解封添變數？武漢突宣佈要「強化封閉管理」：非必要儘量不出門

台捷駐處發「防疫聯合聲明」　國台辦：以疫謀獨不會得逞

5歲弟酒測影片曝光...撞特斯拉「雙手握拳」吹3次↑才成功！　緊張到皮皮挫

LIVE／墾丁人多擁擠「暫勿前往」國家級警報已發送　指揮中心最新說明

賀一航生前感性告白　竟是曾治豪第一次擁抱父親時刻

高雄桶屍／死者致命傷為喉部甲狀軟骨　生前疑遭殘忍凌虐才斷氣

外交部：外館協助25位滯留印度、斐濟國人　日本轉機返台

Q版小傑印在飲料上　安利美特咖啡X獵人主題活動4/17開跑

「年紀比我小」開理想型3條件！　成語蕎「大5歲就算大叔」：戀愛不在乎家人喜不喜歡

拚防疫她卻不打烊！陸女擁E乳　2天狂接客17次「全程不戴罩」

搭北捷強制戴口罩　首日200人無口罩遭拒絕運送

褪下國家隊戰袍穿上白衣　那些放下運動投入抗疫的奧運選手

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火速抓27嫌

華春瑩：主權國家才能參加WHA

央視：奉勸民進黨別玩捐口罩鬧劇

美國「捐30億助抗疫」　中國外交部回應

解封生變？武漢要「強化封閉管理」

南海首發現3公尺長「鯨落」可維持上萬生物體生存

陸全國默哀3分鐘「防空警報鳴響」

荷蘭退口罩　華春瑩：有告知非醫用

台捷駐處發「防疫聯合聲明」　國台辦：以疫謀獨不會得逞

武漢增1本土病例　陸單日19確診

連累4萬人　鄭州毒王遭判刑1年半

天安門降半旗　悼念新冠肺炎死者

1000萬口罩捐歐美　胡錫進：世界永不會把台灣當國家

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

更多熱門

相關新聞

那些放下運動投入抗疫的奧運選手

那些放下運動投入抗疫的奧運選手

新冠肺炎在全球肆虐，迫使東京奧運延期一年，這段期間選手除了持續備戰以外，也有不少運動員選擇暫時褪下國家隊戰袍，投入前線抗疫工作，精神令人敬佩。

搭大眾運輸須戴口罩中市率先視察

搭大眾運輸須戴口罩中市率先視察

中國快艇越界衝撞海巡艇　國防院：升高衝突徵兆

中國快艇越界衝撞海巡艇　國防院：升高衝突徵兆

惡劣！韓夫妻無視台檢疫規定「開罰30萬闖關落跑遭攔」

惡劣！韓夫妻無視台檢疫規定「開罰30萬闖關落跑遭攔」

「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊

「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊

關鍵字：

新冠肺炎中國四川山火涼山西昌救火員

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

即／平價iPhone名稱是它、明預購

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面