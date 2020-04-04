「哀悼日」西昌同為19名救火英雄默哀　山火目前未復燃

▲西昌為山火罹難者致哀。（圖／取自中國青年報）

記者陳政錄／綜合報導

為向新冠肺炎期間罹難者、醫護人員致意，中國大陸今天上午10時舉行全國哀悼。其中，由於四川省西昌市日前才發生恐怖山火，造成18名救火員、1名當地嚮導犧牲，以致當地於上午11時，於西昌市殯儀館續舉行19位英雄的追悼儀式，民眾並在街上默哀致意。

據了解，四川涼山州西昌市3月30日下午4點突然發生森林火災，火勢向瀘山景區方向迅速蔓延，而後，大量濃煙順風飄入西昌城區，逼近總人口超77萬的西昌市區。

▲四川省涼山州西昌突發森林大火，一度危急市區。（圖／翻攝自澎湃新聞）

由於情況危急，當地立刻採取應急響應措施，調派超過2000名人力協助救火，不料3月31日凌晨1時許，寧南縣寧遠鎮專業撲火隊隊伍遭遇風向突變，造成18名撲火隊員和1名嚮導身亡，3名撲火隊員負傷。

這是時隔一年後，四川涼山再度發生重大的山火災難。直到4月1日，共3828名武警、森林消防、專業撲火隊員以及民兵，分4條線滅火，空中與地面聯合作業，於4月2日，經過68小時鏖戰，森林火災明火終於被撲滅。

經西昌市政府通報，4月2日晚至3日上午，2578名撲火人員和1架消防直升機繼續嚴防死守，分瀘山正面、正大酒莊後山、大營農場響水溝、經久、馬道、烏龜塘六個片區，對過火區域進行排查，清理剩餘煙點。

目前，山火六個片區均未發生復燃，已清理煙點677個。

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