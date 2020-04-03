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義媒：台灣捐1000萬片口罩　提醒世界「台灣不屬於中國」

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▲▼蔡英文發表「敞廳談話」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文宣布捐1000萬片口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者黃雅詩義大利2日專電

台灣捐千萬口罩援外，義大利媒體報導，這提醒世界，台灣是獨立於中國存在，「比中國更慷慨」，中國直接捐給歐盟的物資是200萬個外科口罩、20萬個N95口罩和5萬個測試劑。

義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，世界衛生組織（WHO）將台灣排除在外，因為北京當局不希望國際承認實行民主體制的台灣。但現在牽涉的是全球健康問題，或許應該先擱置分裂中國的爭議，對此狀況做出「例外」處置。

報導指出，台灣距離中國東海岸僅100多公里，原本應是受到2019冠狀病毒衝擊最嚴重的地方。台灣迄今僅有300多個確診案例，台灣的成功抗疫經驗值得被借鏡。但在日內瓦的WHO關上溝通大門，拒絕傾聽或分享台灣經驗。

晚郵報指出，上週六（3月28日）香港媒體採訪WHO助理總幹事愛沃德（Bruce Aylward），問到台灣問題時，一向健談的愛沃德忽然沈默，說聽不清楚對方問題，香港記者追問台灣是否應被納入WHO？愛沃德僅回答「我們已談過中國」，就把電話掛斷了。

晚郵報指出，台灣的跨性別數位政務委員唐鳳提供了很多創意點子，例如他在推特發布影片，教導大家用電鍋乾蒸的方式消毒口罩。在義大利很少人使用電鍋煮飯，但或許也值得一試，「如果WHO不介意的話」。

義大利網路大報「義大利商業報」（Affari Italiani）報導，台灣捐給國外的1000萬片口罩當中，有50萬片將分送到義大利。

報導指出，由教廷駐華代辦佳安道（Arnaldo Catalan）蒙席代表捐贈的第一批醫療物資已經運抵義大利米蘭，包括4000副護目鏡、106副防護面罩、390支呼吸器導管、1020個呼吸器套件等。這些物資主要是透過輔仁大學醫學院等台灣多家天主教醫院體系募集的。

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