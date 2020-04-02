疫情波及　桃園推出紓困振興措施　從攤商到桃科廠商…

▲鄭文燦訪視興國市場防疫措施。（圖／市府提供） 記者楊淑媛／桃園報導

疫情衝擊各行各業生存，桃園市長鄭文燦2日訪視中壢區興國市場防疫措施指出，市府針對市內傳統市場推出經濟紓困方案，包含3、4月份攤商使用費減免20%、5月份加碼減免50%等各種紓困、振興措施。另外，針對設籍桃園市的中小企業、製造業、工業區、商圈、市集及投資桃園的事業，推出「經濟紓困三補帖2.0」的紓困振興方案。

鄭文燦說，受疫情影響，市府針對市內傳統市場推出經濟紓困方案，包含3、4月份攤商使用費減免20%、5月份加碼減免50%，人才培力、市場攤位改造，以及協助市場修繕污水處理系統線路改善、入口拱門招牌更新、攤招美化、地坪改善等措施，後續也將於疫情緩和後，由經發局協助辦理標竿市集觀摩等市場行銷活動，擴大市場行銷能量，達到及時紓困的目標。

由於，現在外食族減少，餐廳生意下滑，許多人選擇在家做菜以降低感染風險，市府將持續推動防疫政策，兼顧市場安全與市民生活需求，並研議推廣各商圈或餐廳參加外送平台或增加外帶服務，讓商圈跟餐廳維持生計。

而目前桃科工業區廠商營業額受到不少影響，因此針對桃科工業區管理費，在疫情期間營業額減損超過15%者，可緩繳1年管理費；營業額減損超過30%者，減免2成管理費；受到嚴重影響減損營收超過50%者，將減收3成管理費，分別依營收狀況予以不同程度的減收。

此外，出租的市有房地財產，於3至5月期間，年應繳租金額以50萬為標準，年應繳租金額低於50萬以下，按原應繳金額最高減收50%；年應繳租金額超過50萬（含）以上，按原應繳金額減收35%，5月後則視疫情情況調整。

經發局也針對網路電商、電子製造、民生消費物流等投資事業，推出招手「宅經濟」利息補貼獎勵，每一家企業補貼上限50萬元，預計在桃園可新增10個投資案。

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