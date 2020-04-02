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桃園3家防疫旅館使用率達72%　市府編列400萬予特別補助

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▲桃園3家防疫旅館使用率達72%

▲市長鄭文燦指出，市府編列約400萬元，特別推出防疫旅館補助措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市目前有3家防疫旅館，共有 531間客房、使用率已達72%。市長鄭文燦2日於防疫會報指出，市府已編列約400萬元，特別推出防疫旅館補助措施，希望透過對消毒、薪資及設備損害補助等三方面補助，讓旅館成為第一防線時能有足夠的後備支援；未來也將視疫情發展需求，研議增設第4家防疫旅館。

鄭文燦表示，市府編列總經費約400萬元，推動防疫旅館消毒、員工薪資及設備設施等補助方案，其中消毒房間補助提供每房一日房價平均3,000元，預估將補助800間客房；員工薪資補貼方面補貼每小時158元，每50間客房給予200小時補貼，不足50間者以50間計算，補貼期間為4月至6月。

此外，若因房客確診後客房須徹底消毒或設施必須銷毀、無法使用，將依確診房間數提供每間5萬元補貼，讓防疫旅館獲得更大的支持，未來也將視疫情發展需求研議增設第四家防疫旅館，提供有需求的市民申請入住。

市府觀旅局強調，桃園市防疫旅館只接待居家檢疫者，從檢疫者入住到退房期間，除須準備相關防護及消毒用品(如：口罩、手套、酒精、消毒水等)外，房內及旅館周圍皆須進行消毒，相較於一般旅館，防疫旅館所須消毒及防護費用要高出許多，為補貼相關消毒費用，防疫旅館凡接待1名居家檢疫者，將補助1日房價作為住宿期間及退房後消毒費用的補助。

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