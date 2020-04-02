網路虛擬穿婚紗、挑場地 新人免出門看直播下單

▲疫情衝擊，大陸酒店舉辦線上婚禮秀招攬下半年業績。（圖／翻攝 洲際酒店集團）

記者任以芳／綜合報導

受疫情影響，大陸各大酒店春季婚禮秀取消或者延期，上半年的婚宴訂單損失高達上百億（單位：人民幣，同下）。許多五星級酒店為了挽回業績，推出線上婚禮秀，希望把2020下半年業績補回來。

每年春節後3、4月份都是酒店的婚禮季。大陸高級酒店卡爾頓、瑰麗、寶格麗、王府半島的奢華酒店，每年都會舉辦一到四場婚禮秀。萬豪、洲際、香格里拉國際酒店集團組織旗下各品牌酒店，參加各個地區的婚博會，進行宣傳推廣，受疫情影響，上半年的春季婚禮秀和婚博會全部被取消。

▲大陸五星酒店舉辦線上婚禮秀，客人看網路直播下單。（圖／翻攝 大眾點評）

大陸婚禮業者無法面對面宣傳，轉為線上婚禮秀。比如，希爾頓集團推出線上婚禮課，通過直播教新人化新娘妝、線上試穿中西式禮服以及AR實景看婚禮現場的搭建，希望拉抬下半年業績。還有業者透過社交平台抖音直播和微信群分享，上線當天為各商家帶來78單的成交單量，250多萬元的交易金額。

▲ 疫情衝擊，大陸酒店舉辦線上婚禮秀招攬下半年業績。（圖／翻攝 北京瑰麗酒店）

另外，大陸每年5月、6月和9月、10月是婚禮的黃金季，上半年好日子的婚宴也被迫取消延後，不少酒店損失慘重。一位酒店資深人士表示，「五星酒店非常重要的利潤就是婚宴，收入能占到酒店收入的三成以上。」

舉例北京高級酒店婚宴費用，平均每桌在5千到1萬2元左右，換算台幣是2.5萬到5萬有左右。每間五星級酒店的每一單婚宴收入大概是6萬至20萬元，正常一年能接100場到150場，比做客房收入還要高。大陸不少業者搶做線上婚禮秀，客人不用出門在家看網站下訂，製造雙贏。