壽險業降租救企業　金管會祭暫行措施放寬不動產收益率門檻

▲金管會宣布放寬保險業投資不動產收益率規定，以利壽險業降租金，幫助受疫情衝擊的企業。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內企業，壽險業透過壽險公會向金管會提議，鬆綁不動產投資最低投報率的門檻，以利調降租金幫助受衝擊企業。金管會今（2）日宣布，放寬保險業投資不動產收益率規定，可視個案情況，分別與承租戶協商降低租金、緩繳租金等措施，以減輕受疫情影響的企業負擔。

為因應疫情衝擊，金管會表示，4月1日邀集產、壽險公會及保險業者針對為降低受疫情影響不動產承租戶的租金負擔，使得持有的投資用不動產未符合「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」進行研商，決議未來相關暫行措施將朝3大方向處理。

金管會說明，首先是由各保險公司評估承租戶受疫情影響情形，個案與承租戶協商提供租金緩繳、展延、降低租金等協助措施。

第二，保險公司針對現已達可用狀態並已訂有租約的不動產提供承租戶相關租金協助措施的標的，可依處理原則規定，向金管會專案報核，適用暫行措施期間以2021年6月30日為屆滿日。

金管會指出，各公司申請報核時點，需依各公司依實際降租作業的辦理情形，採「事後報核」方式辦理。

最後，申請適用暫行措施的不動產標的，在適用期間內，出租率及收益率無須列入依規定應逐月檢視符合認定標準之標的範圍，以利保險業者與承租戶協商協助措施。