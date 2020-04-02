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各縣市防疫包！妹子超驚喜「桃園普渡、新竹辦桌」　笑曝：最有趣的是宜蘭

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▲各縣市防疫包暖炸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲台北和新北的防疫包。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／採訪報導

國內居家檢疫者眾多，各縣市提供的居家防疫包也成為討論話題。網友Alice Sheep就整理北中南多個縣市的防疫包，有的走普渡路線，有的則照顧心靈，讓她不禁會心一笑，不論豪華還是實用風格，重點是「住在台灣是很幸福的，大家要珍惜！」

Alice Sheep向《ETtoday新聞雲》記者提到，「每個縣市的檢疫包依區域會有所不同，我這邊是蒐集網友分享的，所以一個縣市有可能內容物不盡相同，不過桃園真的是最澎拜的，幾乎每個人分享的都一模一樣。」

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台北：有靜思語，可以趁14天內背熟

新北：和台北差不多

▲各縣市防疫包暖炸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼此圖的桃園防疫包是兩人份；下圖為新竹。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲各縣市防疫包暖炸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

桃園：根本普渡等級
Alice Sheep笑說，「桃園是發生什麼事？普渡嗎？有一種餓是市長覺得你餓！」另外，她也強調，照片是兩人份的，不過比較起來，桃園真的最澎湃。

新竹：新竹怎麼搞的啦？辦桌喔

台中：竟然有體溫計！食品相關是由民間提供
Alice Sheep表示，「台中有人po出不同的檢疫包，東西多一點點而已，但照片的主人說她有拿到兩個，差不多是一樣的。因為人數太多，所以內容物沒有食品，食物是由民間提供，現在台中的防疫包還缺貨中。」

▲各縣市防疫包暖炸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼台中食品部分由民間提供；下圖為台南的防疫包。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲各縣市防疫包暖炸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

台南：也是走心靈路線，有靜思語
Alice Sheep說道，「台南那個快笑死，放靜思語。慈濟這次也有提供補給品，希望大家笑笑看待靜思語就好，畢竟是物資，大家還是要心存感激，雖然真的不知道放那個要幹嘛。」另外，她還開玩笑問，台南怎麼沒有二砂呢？

高雄：出現塑膠袋+衛生紙
Alice Sheep提到，「塑膠袋是因為檢疫者的垃圾要分開包裝，以防汙染，但不知道為何是兩斤這麼大就是了XDDD。」

▲各縣市防疫包暖炸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲高雄和屏東都走實用路線。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

屏東：有附維他命

宜蘭：垃圾袋+一包種子
Alice Sheep笑說，這是截止目前最有趣的防疫包，除了有滿滿垃圾袋外，同時附贈一包種子，讓你隔離14天種小盆栽，「人還拿到蘭花的種子呢！」

▲各縣市防疫包暖炸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲宜蘭讓檢疫者種小盆栽XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

po文掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「桃園是怕會餓死嗎」、「桃園的真的好澎湃，可以撐好撐滿14天不外出欸」、「新竹和桃園是體重增長包吧」、「靜思語...意思就是當你忍不住的時候，拿出來讀」、「高雄比台南好，有五月花，靜思語擦幾次就沒了」、「屏東不錯，有免費序號可用，讚」、「推屏東，超實用啊！卯起來追劇14天很快就過了」、「台灣人民太幸福了」。

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