彰化鐵道餐廳「福井食堂」 「社交距離1.5米」貼標誌黃色框框指引

▲鐵道餐廳福井食堂率先部署社交距離。（圖／陳朝強提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鐵道達人陳朝強，在社頭開「福井食堂」，裏頭珍藏許多鐵道文物，20年來受到中外人士的喜愛，在店內用餐的民眾與前來觀賞的民眾絡繹不絕，日前中央公布「社交距離」，他也率先在店內貼上黃色正方形框框，每個距離1.5公尺，並且暫停開放在店內用餐，減少用餐風險。

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▲鐵道餐廳福井食堂率先部署社交距離。

陳朝強說，進入店內的消費民眾，都會戴上口罩，但因為身為台灣人，更必須為防疫盡一份心力，從「福井食堂」開始做起，但為了減少感染風險，每天必備的消毒以外，也在店門口貼上公告「為降低感染風險，自4月2日(四)起將暫停開放店內用餐，僅提供外帶服務，待疫情穩定後再行開放」。

▲彰化鐵道餐廳福井食堂。（圖／翻攝自臉書福井食堂）

福井食堂平日只有休周日，清明4天連續假日，4月4日(六) 、4月5日(日)2天店休不營業。除此之外，外帶排隊也必須依照地面「社交距離指引」相關規定劃分的安全距離，外帶餐點的民眾進入一看到，也都站在黃色框框內等待叫號，陳朝強也說，企盼大家能共體時艱，造成不便之處、請大家多多配合與諒解。

►我沒有遲到，是時間遲到了！