「怕被通知確診人數多」　蔡英文首曝接到陳時中電話的心情

▲蔡英文視察「中央流行疫情指揮中心」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文2日上午在衛福部長陳時中的陪同下，視察中央流行疫情指揮中心，慰勉防疫期間辛苦的防疫工作者；她表示，感謝同仁堅守崗位，讓台灣的防疫表現深受國際肯定。

蔡英文表示，這段期間對於陳時中的電話是既害怕又期待，怕是通知確診的人數多，但又期待防疫各階段的發展，「心情跟國人一樣的起起伏伏，但是還是有穩定的感覺，因為我們有一個很好的團隊在照顧這個國家及每一個國人」。

蔡英文2日上午表定11點抵達指揮中心，但因為院會延遲，視察行程晚了近30分鐘才開始。蔡英文首先聽取疾病管制署署長周志浩說明COVID-19疫情現況及應處作為，隨後在致詞時表示，從農曆新年疫情指揮中心就開設了，還記得在除夕那天一直用電話在互相溝通事情，讓她印象最深，也是最忙碌的除夕。

蔡英文提到，在疫情指揮中心開設之後就全體總動員，大家犧牲了假期及陪伴家人的時光，一直到現在已經是清明假期，大家還是堅守在崗位上，不能夠陪伴家人，「謝謝大家在這段時間的辛勞及無私奉獻，大家辛苦了」。

「現在每一天疫情指揮中心開記者會，應該是收視率最高的時候。」蔡英文說，一則以喜，一則以憂。憂的是因為疫情的關係讓大家比較警覺，憂心疫情失控，所以每天都要藉由疫情指揮中心的報告，了解疫情是不是處於穩定的狀態；喜的是整個社會對專業人員的尊敬及信任越來越深，對一個民主國家來說，這是非常珍貴的資產，整個社會對政府處理疫情的專業人員充分信賴及尊敬，這是讓我們感到非常欣慰的事情，也值得肯定。

▲陳時中也陪同蔡英文視察「中央流行疫情指揮中心」。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文表示，自己跟國人一樣都很關心疫情，所以每天也都會收看記者會，疫情發展到現在，指揮官陳時中帶給全體台灣人平靜、受到照顧的感覺，「這段時間，陳指揮官非常辛苦，記者會帶給社會大眾最新的訊息，相信每一天的準備都很辛苦，在每一個環節都有很多人投入心力」。

蔡英文表示，這段時間，有時候也很害怕接到陳時中的電話，因為可能是確診的人數比較多，心情會比較不好一點；但是又很期待陳打電話告知每一個重要發展，「心情跟其他國人是一樣的，每天起起伏伏，但是心裡還是有穩定的感覺，因為我們有一個很好的團隊在照顧這個國家及每一個國人」。

「這不但是疫情指揮中心所有同仁的努力，剛才的簡報也提到，這是整個國家的總動員。」蔡英文說，有很多不同部會的同仁在第一線或在後勤，大家都全心地投入，甚至是產業界也都投入了。不論是站在第一線的醫護人員、醫檢人員、藥師、郵務士、口罩國家隊的成員，還有各行各業，投入各項防疫任務的國家隊戰士們，大家的士氣都很好，大家也都知道自己肩負的是很重要的國家責任，也就是要保護我們的人民。