東勢農會強檔「茂谷柑冰棒」IKEA上市！　網瘋朝聖：好吃～超有質感

▲東勢茂谷柑冰棒4月1日在IKEA開賣，消息一出引發網友熱議。（圖／翻攝臉書《台中小鎮-東勢大小事》）

記者徐愷昕／台中報導

春一枝冰品公司2019年開始在瑞典IKEA宜家家居販售天然水果手作冰棒，當時一共推出百香果、檸檬、洛神、芒果4種口味，因不含人工添加物、好吃又健康大獲好評！今年春一枝又再出招，使用台中東勢農會提供的原料，製作出美味更上一層樓的「茂谷柑冰棒」，4月1日開始在IKEA開賣，消息一出引發網友熱議。

由台中市政府農業局輔導、東勢區農會提供原料，國內知名春一枝冰品公司製作的「東勢茂谷柑冰棒」4月1日在IKEA宜家家居開賣了，鮮黃的冰棒搭配樸素清爽的包裝，吃過的網友都大讚「真的很好吃」！而此消息一被放上臉書《台中小鎮-東勢大小事》，也很快就引來百名網友按讚、分享，大家紛紛於底下留言，「有空一定會去買」、「看起來超有質感」、「東勢之光」，表示很想朝聖，跪求開放更多通路販售。

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春一枝於2008年成立，是為了解決台灣果農經濟、就業，以及水果生產問題，成立的友善交易品牌，最近正逢東勢茂谷柑產季，台中市政府農業局便與東勢區合力與春一枝合作，將這些生產過量的茂谷柑製成100%新鮮、手作無添加的高品質冰棒，不僅解決農民經濟、就業以及水果生產問題，也讓消費者吃得健康又安心！東勢區農會員工表示，「目前只有IKEA有賣，但日後會有其他通路陸續上市，歡迎大家多多支持臺灣農業」。

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