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一位陌生人的男兒淚　鐵娘子見證「感恩」的力量

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▲▼曾是國際服務組織會長的陳淑娥，過去送錢給貧窮人後就一群人去吃飯，她不解先生趙俊淇稱呼個案為感恩戶，直到自己跟慈濟志工去訪視，終於知道什麼是「感恩戶」了。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

曾是國際服務組織會長的陳淑娥，過去總是穿得光鮮亮麗送錢給貧窮人後，一群人開心地去吃飯，但她的先生趙俊淇卻是看完貧戶後，回到家難過地哭。趙俊淇說他去看「感恩戶」很不捨，陳淑娥立刻糾正：「他是貧民戶，他要感恩我們。」直到陳淑娥有一次在醫院看到一個陌生男子的眼淚，她終於知道先生為什麼哭著稱呼對方「感恩戶」了。

台中市慈濟志工陳淑娥、趙俊淇伉儷，都有著古道熱腸的助人精神，只是，二十多年前，陳淑娥參加的是國際服務組織，還曾擔任會長，而趙俊淇參加的是慈濟，雖然也是國際公益團體，但也是宗教團體。陳淑娥說：「我們(國際服務組織成員)去捐錢後都穿得漂漂亮亮、吃吃喝喝後才回家，但先生看完個案後卻邊跟我說個案的艱難、邊哭。」

二十多年前，趙俊淇跟著中部慈濟志工看個案，最遠曾到雲林。陳淑娥說：先生回家跟我說那些人過得很艱難，住在又髒又小的寮裡，慈濟人去照顧他們，先生稱他們是「感恩戶」。當時的我第一次聽到「感恩」這兩個字，我覺得奇怪，我就跟先生糾正：「他是貧民戶，他才要感恩我們。」當時先生也不知道怎麼跟我解釋。

▲▼曾是國際服務組織會長的陳淑娥，過去送錢給貧窮人後就一群人去吃飯，她不解先生趙俊淇稱呼個案為感恩戶，直到自己跟慈濟志工去訪視，終於知道什麼是「感恩戶」了。（圖／慈濟基金會提供）

▲趙俊淇（中）關懷完「感恩戶」後，回到家仍感到難過不捨。

有一次，人稱「謝媽媽」的慈濟志工，邀約陳淑娥開車載她去彰化某家醫院送醫療補助金，陳淑娥才發現慈濟人的慰問不同。陳淑娥說：「我們之前都是錢給對方後就去餐廳吃飯，慈濟人是錢給對方後、還幫他送飯、跟他寒暄、問他需求。」

陳淑娥回憶起當時看的個案，對方是一位先生、以做板模養活一家，但自高處摔下後傷到視神經、失去視力，家裡還有太太、4個小孩，不僅沒房子住、更沒錢吃飯。當這位男子接到慈濟志工的醫療補助金，感動地一直哭…

訪視後，一路上陳淑娥不斷浮現在醫院的畫面：一個大男人在一群師姊前一直哭。陳淑娥終於知道為什麼要叫「感恩戶」了。之後陳淑娥都跟別人說：「為什麼稱對方為『感恩戶』，因為他示現病、痛、苦、窮給我們看，讓我們知道我們很好、擁有很多、要很知足，看到苦之後，我才知道自己很幸福。」

陳淑娥認為，「感」「恩」兩字下面都是心，是深刻地發自內心，多麼的有力量！投入慈濟志工23年的陳淑娥，從此開始常說「感恩」。

數年前，陳淑娥家中發生巨變，負債加上母親生病接踵而來，自己的心也生病了。直到開始用彩繪轉移注意力，並尋求醫師的協助，終於走出低潮。陳淑娥自己親身體會憂鬱的痛苦，也比較可以知道憂鬱者的需求，她用自己的例子鼓勵與陪伴心裡生病的人就醫。

陳淑娥表示，那段時間的內心的苦，更能深切地體會到「感恩」兩字的力量。以前都知道生老病死很苦，生病後才知道內心的折磨很苦，原來可以掃地、洗廁所是多麼令人開心的事。

▲▼曾是國際服務組織會長的陳淑娥，過去送錢給貧窮人後就一群人去吃飯，她不解先生趙俊淇稱呼個案為感恩戶，直到自己跟慈濟志工去訪視，終於知道什麼是「感恩戶」了。（圖／慈濟基金會提供）

▲台中市慈濟志工陳淑娥（左）、趙俊淇（右）伉儷。

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