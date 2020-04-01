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南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為「第3胎生不生」爭執　姊淚求妹婿：求你說實話

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▲▼南投母子3屍4命。（圖／翻攝臉書）。

▲林姓一家人原本幸福美滿，但吳女與一雙兒女以及腹中2個月的胎兒被發現溺斃東山吊橋水域。（圖／翻攝臉書）。

記者張弘昌、陳韻如／南投報導

南投30歲吳姓女子懷有2個月身孕，卻與4歲兒子、2歲女兒在3月31日下午被發現溺斃在南投市東山吊橋水域，讓家屬震驚不已。據了解，吳女近日經常與林姓丈夫發生爭執，而2人最後疑似是為了第3胎是否生下來吵架，但沒想到吳女竟帶著2名子女走上絕路，讓林男難以接受，1日到殯儀館指認遺體時更是痛哭失聲，也讓在場所有人不禁鼻酸。

警方表示，3月31日傍晚5時許接獲通報，稱有民眾在南投市東山吊橋水域溺水，警消趕抵現場後發現，懷有2個月身孕的吳女及2名子女手上以細繩相連，浮在水中，嚇得趕緊將人救起，但3人已無生命跡象，明顯死亡多時。

▲▼南投溺水命案，死者丈夫到殯儀館指認。（圖／記者張弘昌攝）

▲面對妻小的死，林男難以接受，在殯儀館痛哭失聲。（圖／記者張弘昌攝）

據了解，吳女夫妻2人事發前疑似為了第3胎生不生而起爭執，但沒想到卻會發生悲劇。不過，林男矢口否認2人發生過衝突，讓吳女姊姊相當質疑，表示「若沒吵架，妹妹怎會走上絕路」，懇求林男說出實情，讓妹妹死得明白。

另外，稍早檢方完成相驗，目前初步判定3人均生前落水，没有其他外傷，其餘不願多談，3人遺體也將交由家屬處理。

▲▼南投溺水3死。（圖／記者張弘昌翻攝）

▲吳女3月31日傍晚5點多，被發現與2名子女溺斃東山吊橋水域。（圖／記者張弘昌翻攝）

此外，2人鄰居獲知消息後相當震驚，頻頻表示，「不可能啊！」更直說，夫妻2人平常個性相當開朗，而吳夫及吳婦媽媽都在學校擔任行政職務，經濟上算是穩定，完全沒想到會發生此事，「若夫妻為小摩擦尋短，太不值得」。

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