硬上兄弟女友…害子宮發炎！女痛訴：覺得自己很髒　他反咬「妳當下沒報警」

▲王姓男子硬上朋友的女友，但因對方提不出證據，法官判無罪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

王姓男子知道朋友與女友小乃（化名）分手，而女方因此心情不好，為了安慰對方，竟將人帶回自己家，隨後不顧掙扎硬上得逞。小乃事後不甘受辱提告，並提出王男對此事道歉的對話紀錄，但王男僅坦承與對方發生過關係，否認硬上，且反要小乃為了錢而提告。法官審理後，認為小乃提不出王男硬上證據，因此判王男無罪。

判決書指出，小乃與王男朋友分手，因此心情不好，而2018年7月1日小乃到醫院探病，遇見前男友，為了避免尷尬，所以請王男到醫院接她。沒想到，王男最後竟直接將小乃載回自己住處，隨後開口詢問，「你要嗎？」表明想發生關係，但遭到小乃拒絕，沒想到男不肯放棄，上前對小乃又親又抱，隨後不顧掙扎硬上得逞。

小乃遭到硬上後，覺得自己骯髒，於是到浴室洗澡，並請王男將她載回醫院，而是後還因此子宮發炎。然而，事隔3個月，小乃傳訊給王男表示自己與男友復合，但一直覺得對不起對方，「我現在心裡陰影很重，我真的每次面對他看他都覺得很想死」，王男見狀也隨即道歉，但小乃仍決定提告。

法院審理期間，小乃出示2人對話紀錄，證明自己遭到王男性侵，但王男一口咬定對方沒有證據，且小乃事發後也沒有立即報警，事隔3、4個月後才提告，明顯不合理。

法院審理後也認為，即使王男事後有向小乃道歉，但單就對話內容並無法證明王男硬上，且小乃時隔多月才報警，明顯不符合一般人遭到性侵後的反應，因此判王男無罪。全案可上訴。

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