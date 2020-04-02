高市議會7日決定是否延期　在野議員超擔心！陳致中：韓國瑜在怕什麼？



▲陳致中批議會延期 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導



高雄市議會第三屆第三次定期大會原預定4月16日開議，但新冠肺炎疫情持續延燒，議會程序委員會將在4月7日開會討論是否延期，不過民進黨議員擔心，程序委員會共9人，但民進黨僅2席，國民黨籍有議長、副議長及3席國民黨籍議員，想延期就延期。

▲陳致中指出程序委員會多數為國民黨議員 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市議會是否如期舉行，引發外界關注，由於韓國瑜在議場上表現，可能會直接影響到罷韓結果，目前高雄市議會預定4月16日開議，但4月7日將舉辦程序委員會，討論是否延會、視訊等可能。

▲韓國瑜在上個會期備詢時屢次上新聞版面 。（圖／資料照）

民進黨議員陳致中說，程序委員會4月7日將討論是否延後開議，但感到悲觀及憂心忡忡，程序委員會共有9委員，但民進黨只有2票席，國民黨若想要延後就延後無法阻擋，雖然是防疫階段，但用停止或延後手段，這不符合比例原則，並非侵害最小手段，要兼顧議會功能推動市政發展，不是犧牲議會功能，這不合理。

陳致中指出，若要延期國民黨必須要告訴大家理由何在，韓市長是怕什麼，不敢接受議員質詢檢驗，上個會期用抽籤來犧牲一半議員職權，難道這次就不開議了嗎？陳致中說：「台南議會如期開議，立法院也照常進行，唯獨高雄市不行？面對罷免的韓國瑜，要國民黨絞盡腦汁來救，拜託韓國瑜來直球對決，防疫不停議，民進黨團主張如期開議。」