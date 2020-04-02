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口罩悶整天！醫護人員臉上滿壓痕還狂冒痘　廠商、高醫幫忙「修修臉」

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▲高醫整外貼心為抗疫夥伴恢復美肌 。（圖／高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供）

▲醫護人員因長期戴口罩有壓痕，使用矽膠泡棉敷料能緩解肌膚負擔。（圖／高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供）

記者洪靖宜／高雄報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發已兩個多月，第一線醫護人員全身防護裝備包緊緊，尤其久戴N-95口罩後，常造成鼻樑、臉頰、耳朵等處壓迫感。因此，新加坡一家公司捐贈200多份敷料和潤膚液給高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫護人員；高醫整形外科也祭出員工皮秒雷射大優惠，幫助抗疫夥伴早日恢復美肌。

站在防疫第一線的所有醫護人員，拿下口罩、護具之後在臉上留下的壓傷和勒痕，可令人看了相當不捨，尤其一整天戴著N-95口罩8小時，口罩鐵條常壓得鼻樑、臉頰破皮，下巴及耳朵也很不舒服。在急診服務的資深護理師黃夢婷說，除了上廁所及吃飯短暫拿下口罩外，每天戴N-95口罩時間長達8小時左右，因N-95口罩需緊實密合臉頰，對於暖心廠商捐贈敷料，她開心地拿來貼臉護膚。

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▲高醫整外貼心為抗疫夥伴恢復美肌 。（圖／高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供）

▲高醫整外貼心為抗疫夥伴恢復美肌 。（圖／高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供）

在負壓隔離病房工作的一名資深護理人員，也因為長期配戴N-95口罩及身著防護衣等重裝備，造成肌膚無法透氣，加上照顧病人壓力大，臉上的舊痘痘還沒消除，又長出新痘痘，變成花花臉，讓她深感困擾。得知整形外科的員工護膚優惠專案，直呼：「足甘心」

高醫外科部主任郭耀仁教授表示，第一線醫護人員在這場抗疫行動中，需全副武裝穿著防護裝備，加上南臺灣氣候悶熱，讓醫護人員備極辛苦，臉上容易有皮膚發炎、毛孔阻塞、痘痘及粉刺大爆發等問題，感謝熱心公司致贈敷料，減緩第一線人員配戴的不適感；整形外科也提供員工超值優惠專案，幫助醫護人員恢復美肌，持續守護民眾的健康。

新加坡商康威特股份有限公司台灣分公司贈送外傷治療用的輕柔矽膠泡棉敷料200片、人工皮80片及蘆薈潤膚液20罐等，可減輕醫護人員的肌膚負擔，將敷料貼於鼻樑、臉頰處，柔軟的感覺舒服許多。

時間對我們來說完全沒用！

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