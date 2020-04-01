黃金愛河收攤「愛情產業」將斷鍊　鄭照新：會有新規劃

▲黃金愛河因觀光局另有河岸計畫決定不再續約。（圖／翻攝高雄旅遊網）



記者洪正達／高雄報導

高雄愛河畔「黃金愛河名歌廣場」因合約到期即將於5日熄燈，外界好奇是否會讓韓國瑜提倡的愛情產業鍊「斷鍊」，新聞局長鄭照新1日受訪時表示，目前正在規劃中的「愛河廊道」將會以嶄新的面貌重現，希望市民多多期待。

據了解，「黃金愛河名歌廣場」由時任市長的謝長廷任內成立並委外經營，將愛河西岸點亮，中間曾易主多次都未讓燈光熄滅，不過從今年1月份經營合約到期後開始，觀光局連續招標2次都未有廠商投標，雖目前的業者想繼續經營，卻因觀光局另有規劃而決定停業。

▲鄭照新強調，愛河岸將發展成特色廊道。（圖／記者洪正達攝）

鄭照新指出，愛河周邊的管理單位原先為養工處，從2020年開始由觀光局接手，目前針對愛情產業及愛河邊都有整體的規劃，包含白色貨櫃屋擴大經營，希望從以前的單一地點延伸成廊道，近期也會逐步呈現給市民。

不過對於直播主「仁武阿鴻」日前批評愛河清淤成效不佳，鄭照新則表示清淤工作持續進行中，非常期待市民共同監督，不過之前傳出愛河變牛奶色，鄭也回應每年到這個季節都會有既定的工程及優氧化讓愛河水色較為混濁，目前已加強監督愛河上游污染源，還給市民清澈的河川。



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