東北季風、華南雲雨「合力亂清明」　氣象專家5字形容連假天氣

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風、華南雲雨區東移影響，清明連假北台灣濕涼多雨。氣象專家吳德榮用「春寒雨若泉」來形容未來幾天的天氣型態。

今(2)日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，台灣北部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東半部地區及金門有局部短暫陣雨，南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。明(3)日東北季風減弱，氣溫稍回升；臺灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及金門澎湖為多雲。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，今(2日)晨衛星雲圖顯示，華南層雲移入，雷達則顯示在其前緣有條狀強回波，閃電系統則監測到有密集的閃電伴隨；此為「中尺度對流系統」的特徵。

▲雷達合成回波圖。

最新(1日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(2)日東北風影響，北台灣濕涼；中部以北、東半部有局部短暫陣雨。各地氣溫：北部15至20度、中部16至24度、南部17至30度、東部15至28度。明(3)日東北風稍減弱，氣溫略回升，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中部山區亦有局部短暫陣雨的機率。

最新模式模擬顯示，週六、日(4、5日)，東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼；中部以北、東半部有局部陣雨。下週一(6日)東北風稍減弱，氣溫略回升，中部以北、東半部仍有局部陣雨。週日、下週一並有較大雨勢發生的機率。下週二、三(7、8日)東北風再增強，氣溫下降，北台偏濕涼；北部、東半部有局部短暫陣雨。