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中午變天…兩波水氣接力　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／資料照）

▲陳伊秀提醒，中午前後鋒面水氣會帶下來，北部、東半部有局部短暫降雨到周二清晨。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

清明時節雨紛紛！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（30日）和周二共有兩小波降雨；周三鋒面通過、周四至周日華南雲雨區水氣影響，降雨以北部、東半部和中南部山區為主，但若水氣多一點，中南部平地也有機會下雨。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風減弱，各地以多雲時晴為主，但有道鋒面在台灣北部海面，北台灣雲量比較多，中午前後鋒面水氣會帶下來，北部、東半部有局部短暫降雨到周二清晨；今北部高溫約24、25度，中南部可達30到32度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周二天氣和今類似，白天稍微有些空檔，周二深夜到周三清晨北東又有一波降雨；高溫部分，北部高溫較今略增2、3度，約26、27度，中南部仍有30到32度。

陳伊秀表示，周三鋒面通過，降雨以北東、中南部山區為主；周四至周日東北季風加上華南雲雨區水氣東移，有一波波的水氣，以北東、和中南部山區為主，若水氣比較多，中南部平地也有機會下雨。但她也說，期間不是那麼多天都有雨，還是有空檔。

至於未來一周溫度方面，陳伊秀指出，今和周二比較熱一點，中南部都有30到32度；周三至周日，北部高溫約23度，中部約27、27度，南部局部地區仍可到30度，東半部約23度。她提到，至於低溫沒太大變化，各地約17到20度。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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