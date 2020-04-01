鋒面通過濕涼到下周　一張圖看「清明4天連假雨怎下」各地天氣出爐

▲天氣風險指出，連假北部雨紛紛，大多是陰雨、偏涼，南部則是溫暖穩定。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

清明時節雨紛紛！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（1日）鋒面通過加上東北季風增強，但白天雨勢可望比較緩和一些，未來一周有華南雲雨區東移影響，北部、東半部水氣比較多，「下下停停」。天氣風險公司也製作一張圖，讓民眾秒懂清明4天連假天氣。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨北部比較涼約17、18度，中部約19、20度，南部約22到25度，東部約22度；中部以北和東北部地區清晨有下雨，但白天雨勢可望比3月31日晚間緩和一些。

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林定宜說，未來一周受到東北季風影響，北部、東半部比較涼，北部低溫約17到19度，高溫約20到22度；天氣方面，由於華南雲雨區東移，雨勢屬於比較短暫、下下停停，有清明時節雨紛紛的味道，「有些降雨空檔，但不是很好抓（預報）。」

▼今晨雷達回波圖顯示台灣上空仍有水氣。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，未來一周中部低溫約19到20度、高溫約27、28度，南部低溫約19到22度、高溫約28到31度，且比較不會下雨，要下的話也是落在山區。

天氣風險製作清明連假天氣圖指出，連假北部雨紛紛，大多是陰雨、偏涼，南部則是溫暖穩定，以下就每天的天氣概況詳細說明：



●4/2（四）華南雲雨帶通過，北部、中部在中午過後就會轉雨，短時間內可能有較大的雨勢，並有雷雨發生的機會。

●4/3（五）華南雲雨帶北抬，剩下北部、宜蘭持續有雨。

●4/4（六）上半天華南雲雨帶持續影響，下半天為降雨空檔，僅東半部偶有短暫陣雨。

●4/5（日）中午過後降雨空檔結束，新一波華南雲雨帶移入，北部、中部、東半部又將轉為有雨的天氣，持續到下周二。

天氣風險提醒，整體來說，連假期間水氣偏多，也持續有東北季風吹拂，沒下雨的地方白天稍熱、夜晚舒適，有下雨的地方全天偏涼，北部、東半部的朋友都要記得攜帶雨具。

▼氣象局製作清明連假天氣圖。（點圖可放大／氣象局）