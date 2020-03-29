想好雨備！清明連假雨4天「全台下雨趨勢」出爐　一張圖看懂一周天氣

▲清明連假全台有下雨機率，氣象局曝下雨趨勢。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，周一、二東北季風減弱，各地氣溫回升，北台灣25度以上、中南部上看30度，僅剩北部、東南部有局部短暫雨；周三（4/1）又有鋒面通過，再加上華南雲雨區東移造成水氣偏多，全台都有下雨機會，其中，北部、東半部降雨持續。

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▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

氣象預報員顏增璽表示，周一、二東北季風減弱，各地氣溫回升，北台灣從今天高溫僅21度上下，回升至25-27度，中南部則上看30度，降雨部分，僅剩北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周三（4/1）起有道鋒面通過，隨後東北季風增強，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣；當鋒面通過後，降雨稍緩。

▲周三鋒面通過，隨後東北季風增強，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

清明連假期間（4/2-4/4）東北季風持續影響，再加上華南雲雨區東移造成水氣偏多，各地濕涼，北部低溫18度、高溫約22度左右；中南部低溫19度、高溫26-29度，要注意日夜溫差大。

連假期間全台都有下雨機會，其中以北部、東半部降雨最為持續，中南部山區也有局部降雨，如果水氣更多一點，中南部平地也會有雨勢。不過，由於系統變化快速，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊。