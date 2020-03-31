今晚鋒面來了！「雨最多」時間點曝　清明連假北中南東天氣...降雨一波波

▲今晚到明天上半天，有道鋒面通過台灣，中部以北、東北部地區有短暫雨或雷雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面要來了！氣象局指出，今晚到明天上半天，有道鋒面通過台灣，中部以北、東北部地區有短暫雨或雷雨，其中降雨最明顯時間點落在清晨這段時間。隨後東北季風增強，北部高溫降幅約4~5度，僅20-22度，感受偏涼。清明連假期間降雨一波波，主要雨區為北部、東半部，下雨狀況預估持續至下周二。

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▲氣象局指出，鋒面降雨明天清晨這段時間最為明顯，中部以北、東北部地區有短暫雨或雷雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，今天晚上到明天有鋒面通過，中部以北、東北部有短暫雨或雷雨，其他地區除南部平地外，也有短暫陣雨情形。明天清晨這段時間預估雨會最明顯，下半天之後，僅剩大台北、東部地區有局部短暫雨。

不過，鋒面通過後，東北季風也隨之增強，主要影響北部氣溫，明天北部白天高溫僅20-22度左右，跟今天相比，降幅約4~5度，夜晚低溫則會降到18度。

▲清明連假期間降雨一波波，北部、東半部為主要雨區。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

清明連假4天，持續受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，降雨一波波。北部、東半部為主要雨區，有短暫陣雨，中南部山區也會有降雨，中南部平地維持多雲，但降雨區域會不會變大，仍要觀察。

連假氣溫方面，北部、東北部偏涼，高溫22-24度，低溫17-19度；中南部高溫27-30度，沒有太大變化，其他地區低溫則為19-20度。氣象局表示，這波降雨時間持續較久，清明連假結束後，雨仍會持續下，至少下到下周二（4/7）。