　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚鋒面來了！「雨最多」時間點曝　清明連假北中南東天氣...降雨一波波

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今晚到明天上半天，有道鋒面通過台灣，中部以北、東北部地區有短暫雨或雷雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面要來了！氣象局指出，今晚到明天上半天，有道鋒面通過台灣，中部以北、東北部地區有短暫雨或雷雨，其中降雨最明顯時間點落在清晨這段時間。隨後東北季風增強，北部高溫降幅約4~5度，僅20-22度，感受偏涼。清明連假期間降雨一波波，主要雨區為北部、東半部，下雨狀況預估持續至下周二。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲氣象局指出，鋒面降雨明天清晨這段時間最為明顯，中部以北、東北部地區有短暫雨或雷雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，今天晚上到明天有鋒面通過，中部以北、東北部有短暫雨或雷雨，其他地區除南部平地外，也有短暫陣雨情形。明天清晨這段時間預估雨會最明顯，下半天之後，僅剩大台北、東部地區有局部短暫雨。

不過，鋒面通過後，東北季風也隨之增強，主要影響北部氣溫，明天北部白天高溫僅20-22度左右，跟今天相比，降幅約4~5度，夜晚低溫則會降到18度。

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲清明連假期間降雨一波波，北部、東半部為主要雨區。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

清明連假4天，持續受到東北季風影響，再加上華南雲雨區東移，降雨一波波。北部、東半部為主要雨區，有短暫陣雨，中南部山區也會有降雨，中南部平地維持多雲，但降雨區域會不會變大，仍要觀察。

連假氣溫方面，北部、東北部偏涼，高溫22-24度，低溫17-19度；中南部高溫27-30度，沒有太大變化，其他地區低溫則為19-20度。氣象局表示，這波降雨時間持續較久，清明連假結束後，雨仍會持續下，至少下到下周二（4/7）。

ET快訊
台南漁光島激情片爆第3彈！「露天四腳獸」沙灘嗨翻　警喊話了
快訊／西班牙暴增9222例確診！創單日新高　累計8189人死
晚上7點逛全聯！神級便當50元「比店內吃划算」　CP值超高
驚險圍捕畫面曝！板信劫匪開百萬名車到超商　警2把MP5抵住拖
快訊／蔡英文聘蕭美琴出任國安會諮詢委員　4月1日正式就任
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無人機新制上路　台中市政大樓、市議會禁飛「違規罰3萬」

豪砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現了　一排正妹業務合照曝光

搶救塞車潮！蘇花改、南迴改清明連假設最低速限50km　可提速至70km

「原以為就是宅在家…」資深空服隔離5天　曝苦悶與壓力：很難為外人道

中年轉職「做工vs外送」該選哪個：日薪皆2千　網給忠告勸「眼光要放遠」

今晚鋒面來了！「雨最多」時間點曝　清明連假北中南東天氣...降雨一波波

未解除檢疫或隔離民眾　禁搭台東、蘭嶼、綠島間往返飛機和船舶

新冠肺炎疫情衝擊！北港媽祖遶境停辦　損失上億商機

華航、華信「社交距離」上路　電梯畫格子限搭4人、營業櫃台加裝隔板

疫情害妹子沒工作…網友「寄整箱屯糧」成超強後援！　她暖哭：我何德何能

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

無人機新制上路　台中市政大樓、市議會禁飛「違規罰3萬」

豪砸1500萬！館長「4台BMW送主管」承諾兌現了　一排正妹業務合照曝光

搶救塞車潮！蘇花改、南迴改清明連假設最低速限50km　可提速至70km

「原以為就是宅在家…」資深空服隔離5天　曝苦悶與壓力：很難為外人道

中年轉職「做工vs外送」該選哪個：日薪皆2千　網給忠告勸「眼光要放遠」

今晚鋒面來了！「雨最多」時間點曝　清明連假北中南東天氣...降雨一波波

未解除檢疫或隔離民眾　禁搭台東、蘭嶼、綠島間往返飛機和船舶

新冠肺炎疫情衝擊！北港媽祖遶境停辦　損失上億商機

華航、華信「社交距離」上路　電梯畫格子限搭4人、營業櫃台加裝隔板

疫情害妹子沒工作…網友「寄整箱屯糧」成超強後援！　她暖哭：我何德何能

消費趨勢重新配比　疫情下的潛力需求　保健消費族漸甦

燦坤董座人選確認　林技典接掌

美國11名退伍軍人死亡　其中5名確診新冠肺炎

林姿妙率隊拜訪侯友宜：「醫療警政區域合作」不讓居家檢疫趴趴走

東森自然美店長「防疫小舉動」暖爆！用愛與關懷力抗嚴峻疫情

日媒評價王柏融　今年該是要發揮的時候

口罩寄國外「二親等以內親人」懶人包　陳其邁4步驟搞懂

饒慶鈴與富山國小師生移植硨磲貝　共同守護海洋資源

台南漁光島激情片再爆第3彈！「露天四腳獸」沙灘嗨翻　警喊話：別再傳了

無人機新制上路　台中市政大樓、市議會禁飛「違規罰3萬」

生活熱門新聞

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

長官隱瞞兒病史！觀光局員工慘中鏢

一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」

快訊／新冠肺炎再增16例「兩例本土」國內累積322例

漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」

深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區曝光

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

台師大學生確診！校方15點說明

台師大確診生　主要活動路徑曝

各國大讚台灣防疫　網讚：歷史的一刻

社交距離「室外1公尺、室內1.5公尺」

更多熱門

相關新聞

深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區曝光

深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區曝光

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（31日）入夜到周三清晨就有機會開始下雨，且周三鋒面通過加上東北季風增強，水氣比較多，周四到下周一又有華南雲雨區東移，天氣都不太穩定，北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區也有局部短暫陣雨。氣象專家吳德榮則說，周四降雨範圍擴大、雨勢明顯，北台灣「清明時節雨紛紛」的情境，持續至下周二尚無改變的跡象。

中午變天！　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」

中午變天！　周三起連下5天「清明連假雨區曝光」

清明連假「全台下雨趨勢」出爐

清明連假「全台下雨趨勢」出爐

今晨12度！　「清明連假變天」連下4天雨區曝光

今晨12度！　「清明連假變天」連下4天雨區曝光

急凍14℃返冬！鋒面+擾動+冷空氣下周到

急凍14℃返冬！鋒面+擾動+冷空氣下周到

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

漁光島女方正面曝光　警方說話了

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

口罩為何不湊10片？網揭關鍵秒懂

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面