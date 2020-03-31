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深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區、水氣最明顯時間曝光

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▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲今入夜就有機會開始下雨，晚歸民眾記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（31日）入夜到周三清晨就有機會開始下雨，且周三鋒面通過加上東北季風增強，水氣比較多，周四到下周一又有華南雲雨區東移，天氣都不太穩定，北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區也有局部短暫陣雨。氣象專家吳德榮則說，周四降雨範圍擴大、雨勢明顯，北台灣「清明時節雨紛紛」的情境，持續至下周二尚無改變的跡象。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面位於台灣北部海面，白天降雨情形稍微好一些，但北部、東半部有局部短暫雨，中部和南部山區也會偶爾飄雨，南部平地為多雲到晴為主；各地白天高溫略回升，北東約26度以上，中南部約29到31度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，今深夜到周三清晨有機會開始下雨，周三鋒面通過加上東北季風增強，水氣比較多，雨區除北東、中南部山區之外，中部平地也會下到一些雨。

陳伊秀表示，周四到下周一華南雲雨區東移，天氣都不太穩定，北東有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲天氣。

至於未來一周高溫部分，陳伊秀指出，北部周三因下雨降2到4度，約22到24度，中部約28度、南部約31、32度、東半部約25、26度；周四到周日，北部約21到24度，比較有涼意到舒適，中部約28度、南部約29、30度；北部下周一回升較明顯，約25到26度。她說，至於各地低溫變化不大，約17到20度，北部空曠地區約16度。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北風減弱，氣溫略升，北部及東半部有局部短暫雨，中部偶有局部短暫雨，白天降雨機率降低，夜間機率大幅提高，南部為多雲時晴、白天暖熱。

吳德榮說，周三起另一波東北風南下，氣溫下降，北台灣濕涼，北部、東半部有局部短暫雨，中部亦偶有局部短暫雨的機率；周四降雨範圍擴大、雨勢明顯；周五東北風稍減弱，氣溫略回升，北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮表示，周六至下周一東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼，北部、東半部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；氣象局模式（GFS）模擬亦顯示，低層「水氣帶」持續在台灣附近徘徊，北台灣「清明時節雨紛紛」的情境，持續至下周二尚無改變的跡象。

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