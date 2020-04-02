不能出門心情悶壞了？現在就靠他輕鬆解悶Chill起來

▲不能出遠門，每天在家裡多少有點煩悶。但據網友實測發現，喝了西瓜牛乳，再煩燥的心情都能瞬間滅火？（圖／翻攝自Instagram：peggy045）

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近來因應疫情，許多民眾都開始減少外出。看著窗外的大好的天氣，不能出遠門，每天在家裡心情多少有點煩悶。為了解決網友低落的心情，今天就來跟大家分享，網路上最近瘋傳的解悶神器「西瓜牛乳」。據網友實測發現，只要喝了西瓜牛乳，再煩燥的心情都能瞬間滅火，獲得舒爽Chill~的最高境界。究竟西瓜牛乳有何神秘的魔力呢？讓我們詳細介紹西瓜牛乳解悶的三大關鍵！

關鍵一：西瓜+牛乳搭在一起口味意外平衡

專業網友從食材觀點分析，「西瓜加牛乳會Chill，是出自於兩者提供了一種清涼又溫和的特性，西瓜可以提供降溫效果，而牛奶又能獲得一種暖和感」。過去大家天氣炎熱時都習慣喝一杯清爽的西瓜汁，其實加上牛乳一點都不奇怪，不但能減緩西瓜的瓜味，還能讓甜味更平衡。難怪有人喝到西瓜牛乳，會瞬間從煩躁的心情瞬間釋放獲得平靜。

▲西瓜汁加上牛乳，不但能減緩西瓜的瓜味，還能讓甜味更平衡。（圖／翻攝自Instagram：@fuchikolovefood）

關鍵二：超夯產品！從你阿嬤喝到現在還在喝

除了原料的特性，有網友認為「西瓜牛乳的回憶可能也是Chill的關鍵之一」。過去能喝西瓜牛乳的時間和地點，從早期充滿各種水果的冰菓室、到假日夜晚最愛逛的夜市，甚至是家中媽媽午後親手打的水果牛乳。這些喝西瓜牛乳的時間點，通常都帶來滿滿輕鬆愉快的感覺，原來西瓜牛乳Chill~的回憶是會深植在大家的基因中！



▲西瓜牛乳Chill~的回憶深植在大家的基因中。（圖／翻攝自Instagram：june0114）

關鍵三：不踩雷！超商就可以買的到

隨著到處都是手搖飲的店，現在要找到好喝的果汁攤越來越難。煩躁時想Chill起來可不能等，現在只要走到巷口的超商就可以立刻輕鬆捕獲西瓜牛乳。別小看這杯西瓜牛乳，可是選用本土西瓜汁製成，清涼爽口，就像現打的一樣。下次出門補充物資的時候，記得隨手帶幾瓶最Chill~的西瓜牛乳，讓長期在家的日子可以輕鬆享受不煩悶。