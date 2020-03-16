1歲女娃喝了牛奶沒呼吸！　消防人員「空中」指導哈姆立克救回

▲屏東縣消防局勤務中心指揮科值勤員吳旭櫂手機線上指揮報案人利用哈立克法搶救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名1歲女嬰喝完牛奶後沒有了呼吸，屏東縣消防局勤務指揮中心獲報，要求報案人打開手機擴音，一方面指導利用哈姆立克為女嬰急救，女嬰異物很快就從口鼻冒出、恢復心跳，在消防隊救護人員趕到後立即送醫救治，救回女嬰。

屏東縣政府消防局於14日晚上19時52分接獲報案，報案人表示家中1歲小朋友因為異物梗塞，目前沒有呼吸、嘴唇發黑，消防局指揮科值勤員吳旭櫂除即時派遣屏二分隊救護車出勤並將待援患者的情況告知救護員。

119值勤員並與報案人保持通話並請其手機開擴音，經詢問報案人得知小孩喝奶後無呼吸，立即指導報案人先為女嬰實施哈姆立克；報案人於施作第一循環時即發現有異物從女嬰口鼻冒出，先請其將女嬰口中異物清除並確認呼吸道是否暢通，經評估女嬰已經恢復呼吸且嘴唇發紺情形也解除，隨後消防局屏二分隊救護人員到達現場接手將女嬰送往寶建醫院治療。

為落實119值勤員線上指導心肺復甦術及強化到院前心肺功能停止案件辨識能力，消防局指揮科平時即針對值勤員辦理教育訓練工作，且每3個月由救護科辦理心肺復甦術案例分享工作，邀請縣內指導醫師指導，藉以維持值勤員救護技術及心肺復甦術品質。

消防局近年來積極推廣全民心肺復甦術宣導，且強化線上值勤員心肺復甦術指導，局長許美雪呼籲民眾遇到疑似心肺復甦術案件發生時，於報案後可聽從119值勤員的指導，關鍵救命時刻，掌握黃金時間將有助。

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