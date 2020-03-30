嘉義市旅館公會買西瓜送醫護　李素珍：力挺防疫最前線

▲嘉義市旅館公會理事長李素珍（右）代表公會買西瓜送給第一線防疫醫護。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度的鹿草西瓜季節到了！瓜農一度擔心西瓜銷量不好，嘉義市長黃敏惠主動為鹿草西瓜找到出路，先是由嘉義市旅館公會響應「贈西瓜讓醫護人員透心涼」，讓瓜農與防疫期間最辛苦的醫護人員都感受到滿滿的關懷與溫暖。

黃敏惠表示，嘉義市已有確診的病例，站在第一線的醫護人員是最辛苦的一群，既要照顧原有的病患，另一方面也要保護好自身的安全，工作辛勞不在話下。

同樣也是新冠肺炎疫情受影響最嚴重的旅館業者，本著利他的精神，抱持著「人飢已飢、人溺已溺」的態度，慷慨買西瓜贈醫護人員，嘉義市旅館公會理事長李素珍說，雖然旅館業因為這一波疫情「重傷」，業績僅剩二成，但第一線的醫護人員仍為嘉義市守住每一道防線，讓疫情沒有擴大，相信各行各業的業者都感受的到，希望鹿草的西瓜可以讓一整天都穿著悶熱防護衣的醫護人員們「透心涼」，感受到廣大市民的關心、支持與鼓勵。

▲嘉義市旅館公會買西瓜送醫護。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府建設處表示，嘉南平原是台灣的穀倉，豐富的農產品一直以來都是台灣民眾健康的後盾，面對疫情，防疫不分中央地方，關懷也不分縣市，希望推廣嘉義縣鹿草西瓜，讓更多人擁有健康，才能抵抗病毒。

黃敏惠再次呼籲，這一次的疫情非常嚴峻，但相信每一位市民都是「勇媽」，防疫工作要靠大家一起來，嘉義市政府團隊會陪伴大家共同度過難關。

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