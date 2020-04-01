「您安心『郵』我挺」　台南郵局因應疫情郵挺鳳農　黃偉哲說讚！

▲台南郵局在台南市關廟農會行銷中心舉辦「您安心，『郵』我挺」因應疫情「郵挺鳳農」活動，台南市長黃偉哲等人到場相挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南郵局4月1日上午10時40分與台南市關廟農會，在台南市關廟區南雄路關廟農會行銷中心共同舉辦「您安心，『郵』我挺」因應疫情「郵挺鳳農」活動，台南市長黃偉哲、農糧署南區分署長姚志旺、農業局長謝耀清、關廟區長王素珠、中華郵政工會台南分會沈明祥理事長及當地民意代表等到場相挺。

黃偉哲市長表示，很感謝台南郵局及關廟農會能幫助小農，協助農民行銷，支持在地農產品，台南郵局本次與台南市關廟農會合作，自3月30日起至5月29日，民眾可在郵政商城及各地郵局窗口訂購，台南郵局為落實社會公益，每銷售一箱就捐款10元至「關廟區公所急難救助金專戶」幫助弱勢團體，此次關廟鳳梨為關廟果樹產銷班之優質鳳梨，從產地即時配送，每箱約10台斤優惠價398元，配合農委會「台灣農產嘉年華」滿500元送50元，2箱合購（售價已折）優惠價730元。



台南郵局黃良江局長表示，這次疫情來勢洶洶，農民普遍憂心忡忡，為配合政府抗疫，也避免關廟鳳梨滯銷，特與關廟農會合作銷售，台南郵局以快捷郵件寄送，用速度守護產品品質，相信會讓消費者吃得安心滿意，台南郵局邀請民眾一起來嚐鮮，挺小農做公益。

關廟農會陳愛妹總幹事期望民眾能支持在地農產品，台南郵局於此全民抗疫及農民不安的氛圍中適時注入郵政正面、溫暖的能量，也充分展示郵局服務社會的企業精神。

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