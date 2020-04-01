台南清明停車不收費　黃偉哲：線上參拜最安心

▲台南市政府4月4日清明節，路邊停車暫停收費1日。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府4月4日清明節路邊停車暫停收費1日，市長黃偉哲表示清明掃墓是國人慎終追遠的重要活動，市府為體恤收費員休假權益，清明節當天路邊停車暫停收費。

考量今年遭逢新冠肺炎疫情嚴峻，也呼籲民眾多多利用線上追思祖先方式，避免群聚感染風險，市民朋友使用「線上參拜」（詳見台南市殯葬資訊服務網https://mort.tainan.gov.tw），在家不出門即可誠心祭拜且不染疫。

交通局局長王銘德表示，清明節當天台南市路邊停車格位暫停收費，台南市停車管理處（南門路繳費服務處）暫停服務，安平保管場亦不開放領車，請洽公民眾注意。王銘德說，台南市提供「台南好停APP」停車優惠，民眾只要加入APP會員，即可使用線上支付繳納本市路邊停車場停車費，且至2020年12月31日止享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣2元」的超省優惠。APP除繳費便利外亦可減少與人接觸，落實防疫措施。詳細訊息可上停車管理處資訊網（citypark.tainan.gov.tw）查詢。

台南市停車管理處處長黃俊傑表示，除台南市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車週轉率，仍採24小時收費營運。若有查獲業者假借名義在非屬出入口管制的路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，將請警察機關加強查緝。另清明假期警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。

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