已故善心人士捐贈消防局小型水箱車　黃偉哲接受並頒發感謝獎牌

▲黃海參先生代表已故父母捐贈消防局小型水箱車，台南市長黃偉哲親自接受並頒發感謝獎牌感謝善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局4月1日上午11時40分，於消防局第五大隊仁德分隊，舉行小型水箱車1輛捐贈儀式，由已故善心人士黃陳烏簞女士及黃仁明先生之家人黃海參先生代表捐贈，台南市長黃偉哲親自接受並頒發感謝獎牌，感謝黃陳烏簞女士等造福人群的善行義舉。

已故善心人士黃陳烏簞女士及黃仁明先生之家人代表黃海參先生，愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力，得知台南市消防局缺乏小型水箱車執行各項消防救災勤務，便慷慨解囊捐贈消防局第五大隊仁德分隊小型水箱車1輛，價值約新台幣350萬元。

黃偉哲市長表示，黃家所捐消防車配備有人命救助、滅火作業等裝備，可進行各種災害搶救、災情查看回報、狹小巷道搶救等功用，此義舉不但充實台南市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。

已故善心人士黃陳烏簞女士及黃仁明先生，為黃海參先生父母親，母親於2018年去世，黃海參先生為感念母親生前養育照顧之恩，故想將母親生前所遺留下積蓄為這個社會奉獻；另台南市郭鴻儀議員長期關注地方發展，深感狹小道路眾多需要有小型水箱車提升救災效能，因了解消防局各項經費拮据，於得知黃海參先生想將母親生前積蓄回饋社會，因而居中協調其捐贈消防局小型水箱車1輛感念已故母親，並提供台南市消防局最大的支援，黃海參先生也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

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