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義大利2天少1900確診「歡喜迎接平穩期」　死亡率出爐…專家憂：戰鬥未結束

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▲▼義大利醫護人員運送病患,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透）

▲義大利「看似」疫情趨緩，卻反而讓人憂心。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

全球疫情中，除了起源點中國之外，美國、義大利的疫情也出現爆發的高峰點，義大利將近一周天天確診人數破千、死亡人數最高通報一度單日969人，對此義大利政府要求全國人民團結，除了強制居家隔離之外，各區封城也由警方嚴陣以待。直至3月31日似乎終於出現曙光，確診人數比起3月28日少了將近2千人，就在眾人歡喜「平穩期」可能出現時，專家卻呼籲：「並不表示戰鬥結束」！

綜合外媒報導，義大利疫情爆發速度驚人，即使為各國最早有防疫動作的國家之一，仍抵抗不了傳染力驚人的新冠病毒。3月27日義大利疫情來到最顛峰單日確診新增4401人、死亡病例更通報969人，不禁讓世界擔憂照這樣的速度擴散、增加，義大利不知何時才能等到平緩跟復甦。

▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,義大利。（圖／路透社）

▲新冠肺炎考驗義大利醫療體系。

義大利政府面對疫情嚴峻，再宣布將繼續延續鎖國封城等措施至4月12日。上月28日確診人數5974例、29日5217例、30日4050例，確診人數終於出現下降的情況，然而對於醫療人員卻並未能夠有一絲鬆懈，因為死亡病例卻是不見趨緩，每日仍是破百死亡。

看似在封城政策奏效，義大利民眾也感受到疫情的嚴重，自我約束與醫療體系努力之下，確診人數下降，卻讓網友意外發現，義大利的「死亡率」相當驚人；根據義大利最新公布的訊息顯示，義大利今天新增4050例確診病例，死亡新增837例，使得總確診人數達到 105792 例，死亡人數為12428名，以此計算死亡率高達12％相當驚人。

此外，義大利國家未升高級研究所所長布爾薩費羅（Silvio Brusaferro）表示，義大利疫情雖然看似進入平穩階段，隔離跟管控措施看似有效，但不表示高峰點已經過，「戰鬥還沒結束」，除了確診病例下降之外，死亡病例也是很重要的問題。

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