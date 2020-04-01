南投孕婦「繩捆2子」溺斃！夫墨鏡遮淚眼現身殯儀館　見3人遺體崩潰痛哭

▲吳女丈夫戴著墨鏡到殯儀館指認，但仍遮蓋不住他的哀戚神情。（圖／記者張弘昌攝）

記者張弘昌、陳韻如／南投報導

30歲的吳姓女子懷有2個月身孕，卻與4歲兒子、2歲女兒在3月31日下午被發現溺斃在南投市東山吊橋水域，讓家屬難以接受。吳女丈夫事後透露，2人近來經常有些小爭執，但沒想到竟會發生這種事，而1日上午吳夫到殯儀館指認遺體時，情緒仍相當激動，即使戴著墨鏡，也掩飾不了他的哀戚神情，在指認遺體時，更是崩潰痛哭，讓人不禁鼻酸。

警方表示，3月31日傍晚5時許接獲通報，稱有民眾在南投市東山吊橋水域溺水，警消趕抵現場後發現，吳女及2名子女手上以細繩相連，浮在水中，嚇得趕緊將人救起，但3人已無生命跡象，明顯死亡多時。

警方進一步調查後更發現，吳婦還懷有2個月身孕，她3月31日返回娘家，接著帶上4歲兒子和2歲女兒騎車外出，家人原本以為他們只是出去散散心，但直到傍晚都不見人影，到處尋找也沒有結果，最後等到的卻是3屍4命的悲劇。

▲吳女3月31日傍晚，被人發現與2名子女溺斃南投市東山吊橋水域。（圖／記者張弘昌翻攝）

據了解，吳婦夫妻2人事發前疑似為了第三胎生不生而起爭執，但沒想到卻會發生悲劇，也讓吳夫難以接受。吳夫1日上午到殯儀館指認遺體時，儘管戴著墨鏡也無法掩飾他的傷痛，當見到母子3人崩冷的遺體時，他更是崩潰痛哭，陣陣哭聲從門內傳出，也讓在外的所有人不禁鼻酸。

另外，檢方稍早也完成相驗，目前初步判定3人均生前落水，没有其他外傷，其餘不願多談，3人遺體也將交由家屬處理。

此外，吳婦住家鄰居接獲消息後也是相當震驚，頻頻表示，「不可能啊！」更直說，夫妻2人平常個性相當開朗，而吳夫及吳婦媽媽都在學校擔任行政職務，經濟上算是穩定，完全沒想到會發生此事，「若夫妻為小摩擦尋短，太不值得」。

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