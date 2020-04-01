海外教育旅行「想壞壞」遭拒…他嗆學妹：多少錢我給妳！賠30萬獲緩刑

▲高姓男子在參加學校日本教育旅行期間，竟趁學妹不勝酒力之際，強逼女生與他發生關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

高姓男大生高中參加學校舉辦的國際教育旅行時，在一飯店內趁學妹不勝酒力之際，將她強壓在床，要求對方幫忙口交，雙方掙扎許久，直到林姓男同學敲門，高男才停止動作放學妹離開。事後，2人以30萬達成和解，法院審結依強制性交未遂罪判高男緩刑5年，緩刑期間需赴保護管束，並須接受法治教育5場。可上訴。

高男2017年6月時參加學校舉辦的日本教育旅行，期間一日晚上大家為了替同行友人慶生，齊聚一堂在飯店內喝酒聊天，深夜11點許，高男一見高二學妹喝醉，竟趁她毫無抵抗的時候將她帶回自己房間，強迫學妹替自己口交。

學妹拒絕後，高男遂提議，「不然你要多少錢？我給你」，怎料又遭拒絕，此時他按耐不住自己慾望，直接將學妹強壓在床，撫摸她身體外還將她內褲拉下。學妹為求脫身不斷大喊「不要」，直到林姓同學敲門，高男才作罷，學妹則是在回國後趕緊報請警方處理。

法院審理時，高男否認犯行，他表示當晚自己也喝醉，根本沒有把學妹帶回房間發生關係。高男的辯護人則表示，學妹沒有驗傷證據，怎能證明自己遭性侵，且高男患有糖尿病，性功能有障礙，怎能說上就上，另高男在教育旅行前1個月有因鎖骨骨折曾就醫治療，傷勢未復原的狀況下根本沒有力氣能壓制學妹，質疑學妹說詞很可能是酒醉後的自行臆測。

嘉義地院一審依強制性交未遂罪判高男有期徒刑2年，案經上訴，二審高院認為，學妹參加畢業旅行原本是要留下青春美好回憶，怎料現在卻因高男一時的冒失舉動，蒙上身心壓力及陰影，但考量這段時間雙方已以30萬達成和解，高男顯有悔意，審酌他現在仍在大學就讀中，若入監服刑恐與正常社會隔絕，甚至有礙他未來發展，審結改判處緩刑5年，期間需付保護管束，並接受法治教育5場。全案仍可上訴。

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