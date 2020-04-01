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他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　應召女：有兩小孩要養…後來交往變情侶

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲告訴人證稱，她當下哀求，「我自己有兩個小孩要養，我不想讓小孩變孤兒。」（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名陳姓男子叫「外送茶」，沒想到竟想白嫖，以空氣槍和電擊棒恐嚇，甚至拿出一顆「橘色藥丸」稱，「這是暴斃丸，不聽話的話，吃了會暴斃」，霸王硬上弓得逞。陳男律師表示，案發後，被告和女子交往近兩年並同居，此與一般性侵被害人反應不符。法官則認為，女子事後是否真與被告交往、同居，乃案發後事實，無礙行為時事實的認定，依強制性交罪判陳7年10月徒刑。

判決指出，陳男2016年10月20日凌晨2時許，以LINE與應召站業者聯繫，並約定以8000元代價，由對方指派對象進行性交易；凌晨3時許，他在摩鐵和應召女子碰面。

陳男將混有假鈔的鈔票給女子點收，怕對方察覺，因此拿出空氣槍恐嚇，「我不會傷害妳，如果妳好好配合我，絕對不會受到任何傷害」；之後又取出放在背包內的電擊棒，開啟電源發出聲響，「妳只要不出聲，我就不會對妳做任何動作，我要讓妳知道這是真是假，不要跟我開玩笑，這玩笑是開不起。」

陳男後來又拿出一顆橘色藥丸，「這是暴斃丸，不聽話的話，吃了會暴斃，不要亂叫。」應召女心生恐懼自行脫光衣服，遭對方性侵得逞，眼見他未付款逃逸，讓她氣得報警。

▼應召女在摩鐵被性侵。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

女子證稱，她當下哀求，「我自己有兩個小孩要養，我不想讓小孩變孤兒」，結果仍遭性侵。陳男辯稱，拿空氣槍跟電擊棒只是希望對方不要喧嘩，「我有跟她說我之後會領錢給她」；她後來自己脫掉衣服，雙方是合意性交。被告律師則說，案發後，女子和被告交往近兩年並同居，此與一般性侵被害人反應不符。

但高雄地院法官認為，被害人事後反應乃因被害人所受性侵程度、各人個性忍受力、家人支持安撫等因素不一而定，又隨著時間經過，身心痛苦程度亦可能淡化、降低，是不同的被害人對於遭受性侵所產生的身心反應，與是否遭受性侵害其間並無必然關連。

法官說，告訴人後來撤告，可見案發後確有原諒被告的可能，兩人案發後進一步交往成同居男女朋友，亦非顯與常情不符；然而，無論女子事後是否真與被告交往、同居，乃案發後事實，無礙行為時事實的認定。

法官審酌女子雖是性交易者，然其性自主決定權亦應受到同等尊重；而被告自始即無支付足額性交易費用誠意，卻為滿足其個人性慾而持兇器脅迫，嚴重侵害她的性自主權，實屬惡劣。法官表示，惟念被告案發後與告訴人達成和解，加上也獲得對方原諒，檢方具體求處8年徒刑尚嫌過重，因此判刑7年10月。全案可上訴。

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