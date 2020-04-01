中央大學防疫志工成軍　200多位學子另類服務學習

▲中央大學服務學習發展中心招募各項防疫志工，投身防疫工作。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

新冠肺炎在全球處於嚴峻時期，中央大學這學期在桃園市政府青年事務局指導之下，特別召募一群學生「防疫志工」投身防疫工作。已有超過200名學生加入，依照意願與專長分組，實踐各類防疫社會服務，成為防疫尖兵。

▲中大首批「防疫支援組」防疫志工即將結訓並接受測驗。（圖／中央大學提供）

中央大學學務處服務學習發展中心蘇立仁主任表示，防疫工作不只是政府、校方或是老師的事，也是每一位中大人的任務。感謝莘莘學子們在非常時期，願意成為防疫志工，借重所學專長加入防疫工作，在這重大疫情快速蔓延的時期，不只是被照顧，更希望成為有能力照顧別人的人！

中大的「服務學習課程防疫特別企劃」招募各類型防疫志工，包括「校園環境觀測組」融入文創設計或資訊科技，紀錄追蹤校園環境的變化並提供環境改進建議；「活動宣導組」利用假日，在中大校園中設計活潑有趣的戶外闖關活動，向遊客或民眾進行防疫觀念宣導。

「防疫支援組」熱心協助教學數位化，未來將協助課務組、教學發展中心建立「線上學習支持系統」，擔任遠距教學服務工程師；「新聞行銷組」與「創意研發組」則發揮中大學生設計思考能力與生命關懷的熱情，即便疫情嚴峻，依然守護著「同理」與「感恩」的服務學習精神，設計文創作品，將人間的溫暖與希望傳遍全世界。

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