台「體保生」免試赴陸就讀　林華韋獨家解析兩岸人才角力

▲台灣國際得獎學生、優秀運動員可申請保送大陸大學。（圖／讀者提供）

記者任以芳／台北報導

大陸再推對台優惠政策，未來，台灣學生在國際比賽得獎或優秀運動員，依照條件申請，可保送大陸大學。對此，《ETtoday新聞雲》訪問台灣體育運動大學校長林華韋，他表示，「依照過去經驗，赴陸發展的台灣體育人才，本來就比較少，大部分還是想留在台灣，不擔心有體育員大量流動的問題。」

大陸國台辦31日發布最新政策，參加國際數學、物理、化學、生物學、資訊學奧林匹克競賽等5項比賽中任一項獲獎的台灣學生，或者獲得大陸全國運動會、亞洲夏季運動會、亞洲冬季運動會、夏季奧林匹克運動會、冬季奧林匹克運動會前三名的台灣運動員，可以向大陸高校（大學）提出申請，經考核後予以保送錄取。這項政策也被外界解讀是，去年國台辦發布對台26條中，針對教育、體育的落實細項。

▲台灣體育運動大學校長林華韋。（圖／中華棒協提供）

儘管兩岸關係緊繃，大陸再度對台青釋出善意，是否影響台灣人才流失?林華韋有不同解讀，他表示，「雖然大陸體育發展機會大，依照過去經驗，台灣其他專才西進發展的比較多，體育相關人員，除了極少數棒球人才赴陸，絕大部分的人還是留在台灣，主要還是考量實際發展性。」畢竟，大陸競爭激烈，到大陸如何取得關鍵培養資源也是重點。

▲大陸學者認為大陸針對台青政策，只會再放寬不會緊縮。（圖／示意圖，翻攝圖庫pakutaso）

儘管兩岸關係緊繃，大陸再度對台青釋出善意，又是釋放怎樣訊號？上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元接受《ETtoday新聞雲》訪問也回應，民進黨政府不樂見兩岸交流密切，但又不希望完全中斷，矛盾中很難取得平衡。不過，「大陸依然出台這項政策，還是希望緩和目前兩岸情勢，民間學術、教育方方面面的交流不能斷。」

接受《ETtoday新聞雲》訪問的廈門大學台灣研究院院長劉國琛也表示，台灣參與或舉辦國際性比賽本來就不多，大陸創造條件讓台灣學生和體育員有不同的發揮空間，這是很好政策。他表示，兩岸教育、學術方面交流真的還不夠，未來類似政策只會再放寬，不會緊縮。畢竟「政治是一時的，生活才是永久」，最終還是看台灣學生自我選擇。