雲林小學慶祝兒童節　推廣環保用回收垃圾佈置超巨大海龜

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市鎮南國小2020年兒童節推廣環保減塑活動，本著愛護地球、守護海洋的責任，落實校園減塑行動，今（1）日規劃了「環保行動」、「拯救海洋」-海龜拼圖、「無塑購物」等活動，並準備孩子喜歡的QQ蛋、紅豆餅、甜甜圈及雞蛋糕，完成環保行動可兌換一份，讓孩子快樂地度過一個另類的兒童節。

▲鎮南國小學生，將回收品在學校運動場共同排成巨大「海龜」，並開心與海龜合照，記錄快樂兒童節。（圖／記者蔡佩旻攝）

學務處主任丁忠献表示，兒童節活動原本要辦園遊會，因應疫情防疫，今年整個活動方式做了修正，從3月25日起，規劃「不塑之客」活動，各學年設計環保減塑學習單，讓學童以自己能力每天至少完成一件環保減塑的任務，自我檢核，只要連續七天完成就能於4月1日當天慶祝兒童節活動，憑學習單獲得學校特別客製一組環保餐具。

丁忠献說，讓孩子們一起來「GO GREEN」，鼓勵孩子們在生活中延續綠色行動，並且於今日上午進行「拯救海洋」活動，利用班級的垃圾、回收品，在學校運動場，由全校師生共同排成「海龜」造型圖案，以表示全校師生減塑救海洋的行動力。

▲鎮南國小全校師生，利用班級的垃圾、回收品，在學校運動場，由全校師生共同排成巨大「海龜」。（圖／記者蔡佩旻攝）

總務處主任張巧芳表示，配合環保減塑，特別規劃「無塑購物」活動，以響應「吾居無塑」愛地球活動，特別提供甜甜圈、QQ球、雞蛋糕及紅豆餅與孩子分享，請孩子發揮創意，需自行使用非一次性購物袋來領換。

鎮南國小家長會長張翔盛說，學校因應防疫期配合規劃了環保減塑體驗的兒童節活動，讓孩子的學習與體驗活動，不會因疫情而有所停止或影響，全校共同來推廣淨塑理念，開展校園淨塑教育，涵養孩童地球公民的素養，這是一個很棒的兒童節禮物；另外，也期望帶動親子、師生共同響應，從校園到家園、乃至社會，落實全民減塑生活行動。

▲學校提供QQ球、雞蛋糕點心與孩子分享，讓孩子發揮創意，需自備非一次性購物袋來領換。（圖／記者蔡佩旻攝）

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