兒童節禮券面額103...網笑：3元買購物袋　關鍵數字「背後意義」曝光

▲宜蘭市公所發兒童節禮券，103元面額背後意義曝光。（圖／翻攝臉書宜蘭知識+）

記者陳羿妏／綜合報導

再4天就兒童節，各縣市陸續發放兒童節禮物給學童，而宜蘭市公所這次發放的「103元提貨券」卻引起眾多網友熱烈討論！一名網友在臉書「宜蘭知識+」PO文詢問，「103元的數字原由是什麼」，對此，宜蘭市公所也說出正確答案，此面額為市公所與廠商協商後得出的，103有「依你想」的諧音，讓小朋友決定自己想買什麼的意思。

對於面額為103元，網友紛紛留言表示，「應該是預算總金額除以宜蘭市小學生人數得到的數值」、「印錯，剛好錢也有剩」，也有網友笑說，「103很好欸，哈哈我們的才80」、「100給你買東西..3元買購物袋」。

市公所回應，兒童節禮券或禮物，市公所編列每人的預算是80元，今年發放的圖書文具根據成本考量，計算後才得出103元，起初市公所曾提出能否提高至105元或者110元的整數，但最終仍維持103元。

不過市公所也說，103元有「依你想」的諧音概念，希望透過圖書禮券，期盼學童能夠自主決定，依照自己的自由意志，購買自己想買的東西，帶有另類的祝福意涵，而這張103元的提貨券，分為53元、50元小券，可分開使用，或者一次付清，亦可找零。

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