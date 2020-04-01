防疫最美風景！北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

記者陳以昇、黃彥傑、陳豐德、陳雕文／綜合報導

防疫最美風景！為避免清明連假成為新冠肺炎疫情破口，交通部宣布即日起民眾須配戴口罩才能進入各大運輸站，下午3點多在北車有女學生因未攜帶口罩被站務人員阻擋，但車站內便利商店的口罩幾乎賣光，她得面對無法返鄉的窘況，一名熱心民眾見狀立刻掏出2片口罩送她！女學生直呼「好感動！」

▲女學生未戴口罩無法搭火車南下，幸好有熱心民眾贈送口罩。（圖／記者陳豐德攝）

請繼續往下閱讀...

該名女學生家鄉在南部，原本趁著清明連假到北車搭乘台鐵，殊不知她尚未接收到交通部的訊息，未攜帶口罩被擋在剪票口，正當她不知如何是好之際，一名地方媽媽把她叫住，「來！我給妳」立刻從包包裡掏出塑膠袋，拿出2片口罩相送，瞬間解決困境，令女學生揪甘心！

女學生面對鏡頭相當害羞，面對記者提醒，附近口罩都已經快賣完了，要是沒口罩的話可能就回不了家了，她尷尬地說，「恩…」能夠得到路人的幫助，覺得很暖心。

▲面對熱心民眾的幫助，女學生直呼「好感動」。（圖／記者陳豐德攝）

交通部即日起針對全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站全面實施量測體溫，有體溫過高者將不得搭乘大眾運輸或進入服務區、營業處所等人潮聚集地，而其中，搭乘中長程大眾運輸包括高鐵、台鐵、國道客運者除量體溫還需配戴口罩以降低風險。

▲台北轉運站開始湧進返鄉旅客，皆須量測體溫並戴口罩才能上車，但人潮慢慢變多，站務人員未強制排隊旅客要間隔一公尺的距離。（圖／記者黃彥傑攝）

交通部政務次長黃玉霖表示，自清明連假起實施的進入各大運輸場站需「量體溫、戴口罩」政策具有強制性，主要針對搭乘中長程大眾運輸加以管制，「若國人沒有辦法配合會依法加以開罰、不准上車」，至於地方捷運系統則交由地方政府依據CDC的相關指示辦理。

▲板橋車站有學生不知交通部發布的政令，被禁止上車，趕緊拿出包包內的口罩並戴上。（圖／記者陳以昇攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！