沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

▲中年大叔拿出兒童口罩想硬戴，結果耳帶斷裂，讓他瞬間絕望。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

避免清明節連假變成新冠肺炎的防疫破口，交通部宣布即日起民眾須配戴口罩才能進入各大運輸站；傍晚一名身體散發微微異味的中年大叔，扛著大包小包進入板橋車站，因未戴口罩被擋在剪票口外，他跪地翻找包包，並拿出一片舊舊的兒童口罩想硬戴，結果耳帶斷了…讓他絕望嘆氣，「好想回家」失落跪在原地。

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▲中年大叔想回家掃墓，卻沒有口罩可使用，無助跪在原地不知如何是好，而其他民眾見狀則趕緊往前走。（圖／記者陳以昇攝）

其餘返鄉民眾趕緊從他身邊經過，畫面相當淒涼…就在大叔不知所措之際，一名妙齡女子緩緩靠近，並從包包裡拿出一片乾淨的口罩給他，悲傷的大叔感動地一直說「謝謝妳！謝謝！」也慶幸自己總算能踏上返鄉之路，拿起大小行囊走進月台。

▲就在大叔陷入絕望情緒時，一名妙齡女子緩緩靠近，拿出口罩助他返家！（圖／記者陳以昇攝）

交通部即日起針對全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站全面實施量測體溫，有體溫過高者將不得搭乘大眾運輸或進入服務區、營業處所等人潮聚集地，而其中，搭乘中長程大眾運輸包括高鐵、台鐵、國道客運者除量體溫還需配戴口罩以降低風險。

▲中年大叔感動收下並戴上口罩，拿起行囊繼續返家的路。（圖／記者陳以昇攝）

交通部政務次長黃玉霖表示，自清明連假起實施的進入各大運輸場站需「量體溫、戴口罩」政策具有強制性，主要針對搭乘中長程大眾運輸加以管制，「若國人沒有辦法配合會依法加以開罰、不准上車」，至於地方捷運系統則交由地方政府依據CDC的相關指示辦理。

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