　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中年大叔。（圖／記者陳以昇攝）

▲中年大叔拿出兒童口罩想硬戴，結果耳帶斷裂，讓他瞬間絕望。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

避免清明節連假變成新冠肺炎的防疫破口，交通部宣布即日起民眾須配戴口罩才能進入各大運輸站；傍晚一名身體散發微微異味的中年大叔，扛著大包小包進入板橋車站，因未戴口罩被擋在剪票口外，他跪地翻找包包，並拿出一片舊舊的兒童口罩想硬戴，結果耳帶斷了…讓他絕望嘆氣，「好想回家」失落跪在原地。

▲▼中年大叔。（圖／記者陳以昇攝）

請繼續往下閱讀...

▲中年大叔想回家掃墓，卻沒有口罩可使用，無助跪在原地不知如何是好，而其他民眾見狀則趕緊往前走。（圖／記者陳以昇攝）

其餘返鄉民眾趕緊從他身邊經過，畫面相當淒涼…就在大叔不知所措之際，一名妙齡女子緩緩靠近，並從包包裡拿出一片乾淨的口罩給他，悲傷的大叔感動地一直說「謝謝妳！謝謝！」也慶幸自己總算能踏上返鄉之路，拿起大小行囊走進月台。

▲▼中年大叔。（圖／記者陳以昇攝）

▲就在大叔陷入絕望情緒時，一名妙齡女子緩緩靠近，拿出口罩助他返家！（圖／記者陳以昇攝）

交通部即日起針對全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站全面實施量測體溫，有體溫過高者將不得搭乘大眾運輸或進入服務區、營業處所等人潮聚集地，而其中，搭乘中長程大眾運輸包括高鐵、台鐵、國道客運者除量體溫還需配戴口罩以降低風險。

▲▼中年大叔。（圖／記者陳以昇攝）

▲中年大叔感動收下並戴上口罩，拿起行囊繼續返家的路。（圖／記者陳以昇攝）

交通部政務次長黃玉霖表示，自清明連假起實施的進入各大運輸場站需「量體溫、戴口罩」政策具有強制性，主要針對搭乘中長程大眾運輸加以管制，「若國人沒有辦法配合會依法加以開罰、不准上車」，至於地方捷運系統則交由地方政府依據CDC的相關指示辦理。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／恭喜二伯生啦！　「蔡波能」愚人節報到
台中拒檢疫落跑夫妻無房產　執行署「這一招」家屬馬上來付30萬
史上最大降息潮！11家壽險公司砍宣告利率　逾千張利變保單回饋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

Taiwan Can Help！北榮醫幫6友邦上「防疫課」　大使關心居家隔離

CDC「社交距離注意事項」柔性勸導　新北交通局：我們早就在做了

外籍漁工隔離措施出爐！遠洋漁船進港前30天靠過港「原船檢疫14天」

防疫最美風景！北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

麥當勞完勝早餐店？內行人曝2大關鍵...網笑：等賣蘿蔔糕再叫我

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！　農委會急公告9種防治藥劑

藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

防疫期間「亂丟口罩」注意了！環保署加重開罰最高6千

義大利藝術家幫雕像戴上口罩　背後含義隱藏「維吉爾」名言

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

Taiwan Can Help！北榮醫幫6友邦上「防疫課」　大使關心居家隔離

CDC「社交距離注意事項」柔性勸導　新北交通局：我們早就在做了

外籍漁工隔離措施出爐！遠洋漁船進港前30天靠過港「原船檢疫14天」

防疫最美風景！北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

麥當勞完勝早餐店？內行人曝2大關鍵...網笑：等賣蘿蔔糕再叫我

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！　農委會急公告9種防治藥劑

藥局領完「FB黑心賣15片400」　正義妹嘆實名制變調：醫療口罩成了品質保證

防疫期間「亂丟口罩」注意了！環保署加重開罰最高6千

義大利藝術家幫雕像戴上口罩　背後含義隱藏「維吉爾」名言

逼近二戰罹難數！白宮預測「10-24萬人」死於疫情　川普：未來2周會很痛苦

繼七言絕句後　徐國勇影片教學「防疫動茲動」

美國拒絕進口中國KN95口罩　華春瑩記者會上回應了

金在中「瞎扯得了新冠肺炎」…神隱6hrs後首發聲！　反省道歉：犯了不該犯的錯

好大膽！女星含水噴「綜藝教父」滿臉　梁赫群羨慕：多少人的夢想

曾和蕭敬騰飆歌...《聲林》神正3選手宣布「組女團」強勢出道！

國名為何？陳玉珍嗆「帶人民修憲啊」　蔡英文6字回應：最大共識

財稅紓困2.0／紓困補助、醫護人員危險津貼擬免稅　財稅加碼一次看

沒口罩不能搭車！中年大叔「硬戴」兒童口罩進車站　耳帶斷了大嘆：好想回家

快訊／雲林斗六一處民宅3樓鐵皮加蓋火災　火舌竄出

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

善良妹一看裁員名單：不然資遣我吧

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

清明節忙掃墓！新生代無感：陋俗到我這代就好

德國女曝在台居家檢疫感想：政府超用心

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

最新7例足跡圖公開　境外移入暴增

「郭董出手了」防新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

派出所長搬4大箱口罩遭投訴有特權

派出所長搬4大箱口罩遭投訴有特權

新冠肺炎造成口罩難求，桃園市卻傳出龜山警分局派出所所長利用特權，深夜直接到轄區口罩工廠搬運4大箱的口罩疑帶回私用，有基層同仁不滿所長的作為，憤而投訴媒體，痛批所長行徑相當囂張。對此警方表示，該口罩工廠負責人體恤龜山警分局第一線員警執行防疫辛勞，因而主動致贈庫存的口罩四箱；後因警政已於近日撥發足夠防疫口罩足供員警使用，龜山分局因此退還該廠商所贈之口罩，並表達感謝該工廠對警察投入防疫工作辛勞之肯定。

遠洋漁船入境「原船檢疫14天」！

遠洋漁船入境「原船檢疫14天」！

C羅生涯收入將破10億美金足壇第一

C羅生涯收入將破10億美金足壇第一

北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

北車女學生沒口罩無法返鄉…馬尾妹秒掏出2片送她

西班牙累積確診突破10萬

西班牙累積確診突破10萬

關鍵字：

交通部口罩武漢肺炎新冠肺炎武漢病毒新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

金在中說謊確診惹惱全球！「離譜道歉全文」曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面