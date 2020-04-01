楊秋興批陳玉珍假藉人道反政府　讚台灣抗疫可圈可點

▲楊秋興 。（資料照／記者洪正達攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日質詢時指出，大陸疫情比歐美國家輕微，要求政府取消湖北台胞的旅遊史註記，得以自行搭飛機返台。陸委會主委陳明通回應，註記是為了兼顧防疫。陳玉珍則批評沒慈悲心、同理心。對此，前高雄縣長楊秋興表示，陳玉珍假藉人道反政府。

針對總統蔡英文宣布捐1千萬片口罩給歐盟疫情嚴重的國家，楊秋興首先在臉書表示，值得喝采，蔡政府這次的抗疫成績可圈可點，抗疫成功有幾個原因，一、17年前的抗SARS寶貴經驗；二、人民的素質高、配合度高；三、蔡政府團隊的用心令國人肯定。

楊秋興說道，1月27日和南六董事長黃清山到泰國渡假，剛下飛機黃清山就接到行政院副院長陳其邁及經濟部長沈榮津的電話請求幫忙協助調口罩、防護衣等醫材，那幾天黃清山一直協助政府處理口罩及醫材事宜，還特別拜託印度廠商尋求購買5000萬個口罩，後來印度官方禁止口罩出口。

楊秋興提到，行政院決定增設93條口罩生產線，那真的是神來之筆，實名制配額購買口罩讓台灣醫護人員及民眾在撙節的情況之下免於匱乏，加上從4月9日可以開放寄給在國外二等親的家人每兩個月30個口罩，亦是頗為合理。

▲陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

至於陳玉珍的說法，楊秋興認為，假藉人道評擊政府應該要包機讓滯留大陸的台商或陸配回來，完全不考慮台灣的防疫能量令人心痛。

楊秋興表示，台灣目前口罩生產能量每天1300萬到1500萬個，應足供國人使用，歐美疫情慘重口罩及器材極缺乏，基於人道、行有餘力，政府應該逐步增加捐助數量，趁此機會提高台灣的能見度及建立良好外交關係，天佑台灣！天佑全世界，讓疫情早日消失。