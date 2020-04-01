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紓困總規模將擴大至一兆　蔣萬安建議「直接發現金補助」

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▲▼立法院院會 蘇貞昌備詢 勞動部長許銘春 蔣萬安 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌表態未來紓困規模可能擴大至一兆，對此，國民黨立委林為洲認為「現在才做有點慢」，加上基層反應補助執行率低，除了加強紓困力道外，也要簡便程序。蔣萬安則建議針對基層民眾、各行各業如小吃店、商圈等直接發放現金補助，制度設計上可以思考排富，給予民眾及時雨。

蘇貞昌昨天在立法院表示，當初提出600億紓困預算時只有中國疫情，「現在擴大到歐美地區，所以我們勢必擴大，除了立法院通過的600億特別預算、移緩濟急的400億，再加上中央銀行2,000億、其他基金加起來4,000億，未來隨疫情變化，大概台灣會到一兆的規模來紓困。」

林為洲認為，現在才做有點慢，預算通過將近二十天，他問基層有沒有得到補助，目前為止沒有一家有，不管是稅金補貼或紓困貸款都沒有，執行率個位數，額度也不夠，因此一直提出加強力道、簡便程序。

林為洲表示，他支持加強紓困力道，但錢要用在刀口上，他指出，目前約8萬人居家檢疫、隔離，但有里幹事每天要負責聯絡150個人，包括打電話、聯繫衛生單位和派出所，工作很多，人力嚴重不足，直呼監管居家檢疫的防疫人員「已達崩潰邊緣。」

林為洲表示，疫情期間沒人趕去醫院，加上指揮中心呼籲民眾盡量不去醫院，導致除了在做檢疫、收治隔離病人的醫院外，許多診所完全沒生意甚至停業，這些也是要紓困的對象，否則疫情過後，一下暴增延後就醫的病患，但因健保點數是定額制，看診再多也沒用，醫生會累死，卻拿不到應有的點數。

林為洲也提到，上週他詢問中小企業處，發現目前僅貸款出去3%，但像是新竹餐廳業已有三分之一停業，大多放員工無薪假，呼籲接下來不管什麼紓困，不要只想到企業，也要照顧勞工。

蔣萬安則認為，基層反映現階段要給予最直接、有效的幫助，特別是針對基層民眾、各行各業如小吃店、商圈等，應保障他們最基本生活，建議可以參考美國、日本、南韓、英國、香港等直接發放現金的方式，給予他們最有效直接的補助，制度設計上可以思考排富，給予民眾及時雨。

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