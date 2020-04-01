嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

▲ 基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會，捐61台自動噴霧消毒器給學校。（圖／基隆市議員張秉鈞提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全台受新冠肺炎影響，現只要進入校園，都需先量測體溫，並噴灑消毒液，才能進入校園。基隆市議員張秉鈞1日陪同基隆市傳承藝文發展協會理事長張祺禾，捐贈自動噴霧消毒器給德和國小、西定國小及仙洞國小，讓師生及學童進出校園時，可用消毒液進行防疫工作。

傳承藝文發展協會理事長張祺禾表示，接送孩子上下學時，護士、師長志們忙著偵測體溫及消毒，恐無暇再兼顧其他防疫工作。為了減輕他們負擔，她主動捐贈61台自動感應酒精消毒裝置給基隆市學校，進行雙手消毒功能。此可免去用手擠壓酒精瓶，也防止人與人近距離接觸感染。

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▲ 基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會，主動捐贈61台自動感應酒精消毒裝置給基隆市學校。

基隆市議員張秉鈞指出，因新冠肺炎疫情持續蔓延，學童需養成勤洗的觀念。同時進出校園時，除了量體溫外，需增加手部清潔，才能有效抑制疫情擴散。現感謝基隆市傳承藝文發展協會，捐贈61台自動感應酒精消毒裝置給基隆市公立校園，讓師生及學童進出校園時，可用消毒液進行防疫。

張秉鈞表示，趁此機會深入校園，了解學校的需求，為教育貢獻一份心力。同時期許能拋磚引玉，讓更多的社團及企業幫助校園，共同守護國家未來主人翁。

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