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基隆辦大規模社區感染防疫演習　陳時中視察讚：精緻細膩務實

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▲ 基隆辦大規模社區感染防疫演習 陳時中大讚精緻、細膩、務實。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆辦大規模社區感染防疫演習，陳時中大讚精緻、細膩、務實。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應新冠肺炎（COVID-19），基隆市政府31日舉辦社區感染防疫示範演習，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在市長林右昌的邀請下，也親自出席全程觀禮，新北市長侯友宜也率隊參加觀摩。林右昌說，北北基桃屬於同一個生活圈，雖然基隆市疫情相對穩定，但防疫不能鬆懈，必須用最嚴謹且徹底的方式，做好防疫工作。

演習由市府各區里及各大社區管委會共同舉辦，現場採精緻化實兵及預錄的方式進行，演習動員人數約150人。陳時中部長親臨觀禮，新北市由侯市長帶隊參加，台北市則由市立聯合醫院副總院長璩大成代表出席觀摩，皆為本市演習大表肯定。

▲ 基隆辦大規模社區感染防疫演習 陳時中大讚精緻、細膩、務實。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 衛福部部長陳時中（左）、基隆市長林右昌（右）。

林右昌表示，從演練中，看到各單位同仁的演練動作自然流暢、彼此合作無間，可看出各參演單位及基隆市府團隊在平時即保持良好的聯繫、溝通與協調，並積極、落實的執行各項防疫措施，相信面對社區感染疫情之威脅，我們已做好了萬全的準備。

林右昌指出，目前疫情因應已由「邊境防堵」進入「減災」階段，有效整合資源是減災應變的重要關鍵，減災工作需要各個政府部門、跨轄區、跨單位的全力投入，才能將疫災損失減到最低，藉以保護民眾的生命財產安全。

林右昌強調，強化防疫戰力，政府與民間必須並肩作戰，因此演習目的是讓除了讓各單位瞭解防疫扮演的角色，提升各項防疫管控及應變能力，感謝陳部長百忙中抽空前來，為我們的演習指導，也特別肯定我們的務實、精緻化的演習，相信中央地方一條心，並且有國人市民的配合，一定可以挺過這場硬戰。

▲ 基隆辦大規模社區感染防疫演習 陳時中大讚精緻、細膩、務實。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆辦大規模社區感染防疫演習從演練中，看到各單位同仁的演練動作自然流暢、彼此合作無間。

林右昌強調，雖然基隆市疫情目前保持穩定，但北北基桃屬於同一個生活圈，很難不受到影響，因此邀請侯市長來，除了希望透過演習進行交流之外，更是希望能將防疫工作，擴大到北北基桃，柯文哲市長因公無法出席，但也謝謝指派台北市立聯合醫院璩大成副總院長蒞臨指教。

本場演習想定模擬新冠肺炎疫情持續延燒，國內已發生多起社區群聚感染事件，基隆市某大型集合式住宅社區已發生多位確診病例及社區感染疫情，疫情發生範圍由單棟多層多戶逐漸擴大為多棟多戶之單一社區感染，社區居家檢疫及居家隔離人數劇增，演變成多重社區感染風險增加，為全面防治，因應疫情挑戰，啟動前進防疫機制，以防範社區疫情持續擴大。

衛生局表示，演習內容包括：「成立區級前進指揮所」、「設立社區前進醫療站」、「社區人員管制事項」、「居家檢疫/居家隔離作業」、「居家檢疫/居家隔離者關懷服務」、「居家檢疫/居家隔離者疫脫或失聯協尋」、「居家檢疫/居家隔離者就醫安排」、「鄰近社區民眾情緒支持」、「學校停課及線上教學」、及「社區環境消毒作業」等情境。

「美麗最大的祕密」

▲ 基隆辦大規模社區感染防疫演習 陳時中大讚精緻、細膩、務實。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆辦大規模社區感染防疫演習 陳時中大讚精緻、細膩、務實。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市長侯友宜（左2）、衛福部部長陳時中（左3）、基隆市長林右昌（右2）。

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