清晨開車撞死人！他肇逃還在臉書發文「想輕生」　只穿內褲沙灘上被逮

▲澎湖死亡車禍，駕駛肇事逃逸後還在臉書透露輕生念頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／澎湖報導

澎湖馬公31日清晨發生一起死亡車禍，一名馬姓女子走在路上竟被一輛白色自小客車猛撞，導致她傷重不治。警方獲報趕抵現場，發現肇事車輛駕駛不見蹤影，循線調查後查出車主身分，且他還在肇事後在臉書發文想輕生，警方擔心發生意外，立刻通報協尋，最終在龍門海岸線找到僅穿內褲的駕駛，全案將依A1類肇逃交通事故程序處理偵辦。

警方表示，上午5點53分接獲民眾通報，稱同和路上有行人遭到白色自小客車撞擊，警方立刻趕抵現場，發現行人為高齡83歲的馬姓婦人，但現場卻不見轎車蹤影，除緊急將馬婦送醫治療外，也調閱監視器調查。

經查，肇事車輛車主為一名許姓男子，肇事後往龍門方向逃逸，隨後還在臉書上表明有輕生念頭，警方於是通報協尋，並在上午8時許於龍門里正角海域巡獲肇事車輛，還發現衣服及鞋子，且沙灘上留有腳印，警方為防止意外發生，也通報海巡單位，而在經過2個多小時的地毯式搜索，終於在龍門海岸線發現僅穿著一條內褲的許男，全案依A1類肇逃交通事故程序處理偵辦。

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