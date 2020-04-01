「雙鐵防疫SOP」2度量體溫未過才拒載！發燒者可搭防疫專車返家、就醫

▲立法院交通委員會今邀集交通部相關單位進行報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，擔憂即將到來的清明連假湧返鄉人潮恐成防疫破口，交通部即起要求搭乘中長程大眾運輸需強制量體溫、配戴口罩，不過針對防疫相關SOP部分，交通部今（1）日赴進行說明，其中，雙鐵部分將採2度量體溫嚴防，若民眾仍超過體溫標準，一律強制拒載。

交通部即日起針對全台239個台鐵車站（含47個招呼站）、12個高鐵車站、1,298個郵局營業處所，以及所有機場、港口、高速公路服務區及公路客運轉運站全面實施量測體溫，有體溫過高者將不得搭乘大眾運輸或進入服務區、營業處所等人潮聚集地，而其中，搭乘中長程大眾運輸包括高鐵、台鐵、國道客運者除量體溫還需配戴口罩以降低風險。

請繼續往下閱讀...

針對交通部防疫動作，立委林俊憲今於交通委員會質詢時要求交通部相關單位進行詳細SOP說明，其中，台鐵表示目前乘客進入車站，會派員進行量額溫，若超過37.5度將會請該乘客休息1至2分鐘，接著再以耳溫槍進行測量，若耳溫超過38度將會勸導就醫並返家休息，2次測量體溫動作以防堵出現漏洞，目前乘客也都十分配合。

高鐵部分目前已在全台9車站裝設紅外線體溫感測儀，若乘客額溫超過37.5度會先請其休息一下，再派員以測量額溫方式進行再度測量，若2次皆超過37.5度就會拒載「嚴格執行」。至於乘客若不願遵守規定該如何處理，高鐵、台鐵則表示，將會協調鐵路警察幫忙。

另按照防疫標準，乘客若被拒載恐怕只能搭成防疫計程車或是租賃車，交通部政務次長黃玉霖則表示，現已要求台鐵、高鐵、國道客運，提供防疫專車搭乘服務，最快今日落實。