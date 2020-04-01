高鐵遺失300萬獲不起訴處分　陳明文：個人事小防疫優先

▲民進黨立委陳明文。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳明文2019年在高鐵遺失300萬元，嘉義地檢署1日偵查終結，經訊問相關證人、勘驗監視錄影及調閱相關金融帳戶，認犯罪嫌疑不足，做出不起訴處分。對此，陳明文表示，現在是全球艱難的時刻，個人事小、防疫優先，接下來會繼續把立法委員的角色扮演好，支持政府的防疫工作，讓台灣可以渡過難關。

陳明文2019年在高鐵遺失300萬元，引發外界嘩然，他當時表示這筆錢是要幫助兒子在菲律賓開珍珠奶茶店，但因為事件特殊、金額龐大，因此嘉義地檢署立刻主動調查，但在經過半年的調查後，因無證據證明這筆錢是不法所得，因此檢察官給予不起訴處分。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，經調查陳明文的司機、國會助理，以及高鐵相關人員、同一車廂乘客，並勘驗高鐵嘉義、台北等月台、高鐵旅客服務台、現金處理室、陳明文住處、行車紀錄器影像，並將扣案行李箱送鑑定，均查無證據可證明新台幣300萬元與特定犯罪有關。

陳明文1日表示，政治人物本該接受嚴格的檢驗，自己單純的疏失讓社會大眾誤會及有疑慮的地方，都應該透明，雖然選舉過程中被借題發揮甚至惡意抹黑波及其他無辜家人，但自己還是那個最希望真相可以大白的人。

陳明文強調，現在是全球艱難的時刻，個人事小、防疫優先，接下來將會繼續把立法委員的角色扮演好，支持政府的防疫工作，讓台灣可以渡過難關。

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