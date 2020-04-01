▲ 阻絕飛沫防疫服務不打折，新北戶政櫃檯增設「安心防護板」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應新冠肺炎疫情，新北市各戶所持續加強防疫措施，除每日環境消毒、洽公櫃檯也全面增設透明壓克力擋板，擋板底部留5至15公分空隙，供洽公民眾遞交繳附證件及規費，避免民眾與戶政人員面對面，或諮詢時飛沫感染，照護民眾及第一線戶政人員健康安全。

民政局長柯慶忠表示，新北市人口數為全國之冠，經統計分析，平均每日每戶所洽公人數約314人、案件量約658件，第一線服務櫃檯業務繁忙，如疫情持續延燒，按往年5月報稅期間民眾申辦自然人憑證高峰情形評估，屆時戶所來客數及案件量恐增3倍，特別設置透明壓克力隔板阻絕飛沫，超前部署、防患於未然。

柯慶忠說，為防範疫情擴散，戶所服務人員每日擦拭消毒辦公廳舍、受理櫃檯，並於出入口處為民眾測量額溫、提供酒精供手部消毒等措施。增設的透明壓克力擋板也將每天擦拭消毒，以阻絕民眾與戶所人員對面對接觸的飛沫噴濺，讓民眾及戶政人員在防疫非常時期，也可安心自在洽辦業務。

▲ 增設的透明壓克力擋板也將每天擦拭消毒，以阻絕民眾與戶所人員對面對接觸的飛沫噴濺。

到中和戶所洽公的黃先生說，戶所洽辦業務的民眾很多，原本猶豫是否臨櫃辦理，但因身分證遺失需本人辦理，只好硬著頭皮前往申辦；一進門就有服務人員親切地協助測量體溫、手部噴酒精消毒，工作人員也都配戴口罩，加上有壓克力隔板防護，對戶所用心消毒的防護措施，感到很放心。

中和戶所主任林碧玲說，戶所為第一線服務機關，近日境外移入確診案例不斷攀升，服務櫃檯受限空間與相關設備，同仁難與民眾保持1公尺以上之距離防疫。因櫃檯同仁反應部分民眾洽公時未配戴口罩且長時間與民眾面對面，感覺很有壓力，故加裝透明壓克力隔板，使用上也不影響同仁人貌辨識。

戶政科長顏耀明表示，戶政業務舉凡出生、死亡、結婚、離婚、自國外返國恢復戶籍、初設戶籍、外國人取得國籍等，皆與民眾生活及權利義務密切相關，戶政事務所也是防疫體系的重要一環。為避免群聚感染，也得以自然人憑證線上申辦電子戶籍謄本，免臨櫃辦理。未來也將視疫情彈性調整防疫作為，持續保障民眾及戶政人員的安全，並兼顧戶政業務順利運行。

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