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台南新冠肺炎確診13例皆是境外移入　黃偉哲：超前部署確保防疫滴水不漏

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▲為因應新冠肺炎疫情持續在全球擴散，台南市長黃偉哲於永華市政中心召開「COVID-19（新冠肺炎）一級指揮中心」應變會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為因應新冠肺炎疫情持續在全球擴散，台南市長黃偉哲於永華市政中心召開「COVID-19（新冠肺炎）一級指揮中心」應變會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應新冠肺炎疫情持續在全球擴散，台南市長黃偉哲31日於永華市政中心召開「COVID-19（新冠肺炎）一級指揮中心」應變會議，經由各局處整合提出6點注意事項與計畫。

市長黃偉哲表示，地方政府的防疫策略定當貫徹中央的指示外，市府亦有因地制宜的超前部署措施，例如：禁止民眾入塔掃墓的管制，民眾洽公採取實名制登記、部分機關單位移至室外辦理，學生的防疫假、線上教學讓停課不停學等等，各種應對疫情的方法和演練。

黃偉哲歸納指出，今日經由衛生局、民政局、觀旅局報告，以及裁示消防局與勞工局等相關局處整合，提出台南市政府針對目前新冠肺炎疫情所做出的6點注意事項與應變計畫，如下：

超前部署區公所、地政和戶政事務所啟動「區域聯防計畫」，無論跨區服務、異地備援、人力支援、資源整合等將更有效調配，務求即使疫情升溫也能確保各項業務不中斷。

▲為因應新冠肺炎疫情持續在全球擴散，台南市長黃偉哲於永華市政中心召開「COVID-19（新冠肺炎）一級指揮中心」應變會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應企業及其員工遭受疫情衝擊而減班或停工，在中央釋出相關補助措施之前，台南市政府將先動用第二預備金奧援啟動「安心上工計畫」，第一波規劃進用200名短期上工專案，為補充政府相關防疫人力的不足，也可減緩疫情帶來的經濟損失。

黃偉哲特別感謝各家防疫旅館業者，願共體時艱，讓居家檢疫民眾入住，一同防堵社區型感染疫情發生，守住社區，守住台南，他將會為加入檢疫旅宿的業者向中央反映，爭取與居家檢疫者相同的毎日1千元、14天總計1萬4千元的補助，以彌補受到疫情影響的營運衰退。台南市政府媒合防疫旅館的電話為06-288-0180，請有需要居家檢疫的民眾可以安心並多加利用。

衛生局表示，截至31日，台南有新冠肺炎確診13例，皆是境外移入病例，就醫過程由消防局全程妥善運送。

黃偉哲市長說，感謝第一線防疫人員不眠不休，為民眾健康把關，另也感謝防疫專線同仁，每日電訪、關懷居家檢疫或居家隔離的民眾，提供必要諮詢及協助，隨著全球疫情升溫，國內檢疫工作預期將更繁重，期盼全體一心，當市民的守護者。黃偉哲呼籲社會大眾，不要歧視或排斥居家隔離檢疫者，他們為保護我們而願意受行動限制，是重要防疫尖兵，排斥與歧視將導致刻意隱瞞接觸史，反而成為防疫破口。

▲為因應新冠肺炎疫情持續在全球擴散，台南市長黃偉哲於永華市政中心召開「COVID-19（新冠肺炎）一級指揮中心」應變會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫無假期，清明連假期間，黃偉哲市長請各局處首長、防疫團隊隨時待命，以因應任何突發狀況，全體同心防疫，力求滴水不漏。

今天的會議由市府相關單位如衛生局、民政局、觀旅局報告目前因應措施外，另，衛生福利部疾病管制署南區管制中心以及台南陸軍第八軍團指揮部也分別提出寶貴意見，市府將會參酌並整納作為防疫措施。

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