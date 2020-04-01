▲ 2020新北市紀錄片奬入圍名單揭曉，24組人馬角逐總獎金12萬美元。（圖／新北市新聞局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市紀錄片奬徵件2020年總收件數共計105件，3月31日公布24部入圍名單，今年入選題材包括性別議題、跨國婚姻、青年返鄉、世代記憶、醫療與生命、都市更新和香港反送中等議題，十分廣泛、多元。參與徵件的導演，有年輕的新二代導演、資深的紀錄片工作者、長時間關注環境議題的人士，還有電視台的攝影記者；除大陸、香港、台灣等華人導演參賽外，今年更有來自菲律賓、孟加拉、阿根廷等導演來報名，顯示新北市紀錄片已成為國際尋求跨國合製的重要平台。

入圍24部影片將於4月23、24兩日進行公開提案，受新冠肺炎疫情影響，今年公開提案大會不開放觀眾進場觀摩旁聽，入選導演需親至現場做提案簡報，並接受評審提問與答詢，外籍導演則採視訊方式進行，從中選出12部優選影片企畫案，每部提供1萬美元的拍攝奬金及監製委員會的實質協助。



新聞局長蔣志薇表示，今年初起影視文化產業雖然受到疫情的影響，但新北市紀錄片徵件的報名仍是非常踴躍，件數破百，更有許多台灣製片人與大陸、香港、阿根廷、孟加拉和菲律賓等國際導演共同合製的項目參賽，顯見新北市近年於海外影展的推廣具有成效。蔣志薇説，新北市紀錄片獎舉辦10年以來，始終維持開放、多元的精神，報名主題和地域不限，就是希望讓台灣多元的創作能量被世界看見。



2019年新北市紀錄片獎首次與CNEX華人紀錄片提案大會（CCDF）合作，入選新北市紀錄片獎的提案在CCDF獲得國際評審高度關注，今年將延續雙方合作，從24部入選當中提供3個名額直接進入正式提案會，有機會與來自全球超過50位的國際紀錄片製片接觸，拓展在國際間的發展。本次初審評審團邀請獨立紀錄片工作者曾文珍導演、黃惠偵導演、李立劭導演、莎瓏‧伊斯哈罕布德導演，以及台灣國際酷兒影展創辦人及策展人林杏鴻等五位擔任。

請繼續往下閱讀...

評審認為新北市紀錄片獎的提案質與量都有顯著的提升。李立劭導演表示，此次參與的題材及專業度，分布的光譜甚廣，從公民、環保、人權、教育、藝術、實驗、歷史到家族史或個人史，反映了紀錄片創作的多樣性。黃惠偵導演表示，在105件提案中，有不少作品像是原石，即便仍須雕琢，卻已經可以看見日後影片完成時將會有的光彩，非常令人期待！



新聞局表示，2020年新北市紀錄片奬將於4月23、24日於新北市立圖書館總館舉行公開提案，受疫情影響，提案活動不對外開放，但活動仍比照國際紀錄片提案模式辦理，選出12部優選影片，各頒予1萬美元拍片奬金，並進行為期半年的後續拍攝及剪輯，期間由專業紀錄片製片或導演指導，直至完成作品。最後透過決審選出前三名，分別頒發新臺幣10、8、6萬元奬金。

「美麗最大的祕密」